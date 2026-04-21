快訊

走大甲媽回鑾注意！周四起全台大雨降溫 氣象署：慎防雷雨胞劇烈天氣

沈伯洋選北市？游淑慧曝綠小雞2舉動都掛零 恐綠支持者都投不下去

郭智輝罹「隱形癌王」膽管癌 年過50歲最危險、早期徵兆和防治一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

打不掉…2公分結石「躲」腎臟20年 醫師3招終於清光光

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
男子的結石位於腎臟特殊結構內，病人接受「軟式輸尿管鏡碎石手術」處理。圖／為恭紀念醫院提供
男子的結石位於腎臟特殊結構內，病人接受「軟式輸尿管鏡碎石手術」處理。圖／為恭紀念醫院提供

一名55歲男子長期受右腎2公分大小的結石困擾，病史長達近20年，期間多次在醫院接受體外震波碎石術治療，但結石位置與大小並未改善，且因合併細菌感染，導致右側腰部反覆痠痛，對日常生活造成影響；病患日前轉至為恭紀念醫院泌尿科門診進一步評估與治療，

醫師以具止血效果的雷射技術切開憩室狹窄開口，建立通道後，再進行結石擊碎，搭配負壓吸引鞘將碎石移除，手術透過內視鏡影像輔助，精準掌握結石位置與處理範圍，過程中確認結石已完整清除，病人術後恢復良好，隔日即順利出院。

為恭醫院泌尿科主任邱基旭表示，這名病患經詳細影像與臨床評估後，發現結石位於腎臟特殊結構內，因此建議病人接受「軟式輸尿管鏡碎石手術」處理。手術過程中確認結石位於腎臟憩室內，且憩室開口狹窄，導致結石長期滯留、無法自然排出，這也是以往治療效果有限的主因。

邱基旭指出，手術先以具止血效果的雷射技術切開憩室狹窄開口，建立通道後，再進行結石擊碎，手術並搭配負壓吸引鞘將碎石移除。加上內視鏡影像輔助，可精準掌握結石位置與處理範圍，手術過程中確認結石已完整清除。

他表示，病人術後恢復情形良好，隔日即出院，後續將持續門診追蹤。邱基旭說明，腎結石的治療方式需依結石大小、位置及病人整體狀況綜合評估。對位於腎臟憩室等特殊位置的結石，體外震波碎石術效果可能受限，透過軟式輸尿管鏡結合雷射碎石及吸引技術，可提升處理精準度並降低殘留風險，是目前常見的微創治療選項之一。

邱基旭提醒，腎結石如果長期未改善或反覆發作，甚至合併感染，可能增加腎功能受損風險。建議民眾如出現腰部疼痛、血尿或反覆泌尿道感染等症狀，應及早就醫檢查，由專業醫師評估適合的治療方式，以降低併發症發生並提升整體治療成效。

為恭泌尿科主任邱基旭先以具止血效果的雷射技術切開憩室狹窄的開口，建立通道後，再進行結石擊碎，並搭配負壓吸引鞘將碎石移除。圖／為恭紀念醫院提供
為恭泌尿科主任邱基旭先以具止血效果的雷射技術切開憩室狹窄的開口，建立通道後，再進行結石擊碎，並搭配負壓吸引鞘將碎石移除。圖／為恭紀念醫院提供

病患結石位於腎臟的憩室內，因憩室開口狹窄，導致結石長期滯留、無法自然排出。圖／為恭紀念醫院提供
病患結石位於腎臟的憩室內，因憩室開口狹窄，導致結石長期滯留、無法自然排出。圖／為恭紀念醫院提供

為恭醫院泌尿科主任邱基旭提醒，腎結石如長期未改善或反覆發作，甚至合併感染，可能增加腎功能受損風險。建議民眾如出現腰部疼痛、血尿或反覆泌尿道感染等症狀，應及早就醫檢查。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院泌尿科主任邱基旭提醒，腎結石如長期未改善或反覆發作，甚至合併感染，可能增加腎功能受損風險。建議民眾如出現腰部疼痛、血尿或反覆泌尿道感染等症狀，應及早就醫檢查。圖／為恭紀念醫院提供

延伸閱讀

健康主題館／走路喘易疲倦 二尖瓣逆流可微創修補

反覆頭痛腦瘤發警訊 52歲男腦壓飆高險喪命

郭智輝曝罹患「隱形癌王」膽管癌 並說「可怕的是它完全不會痛」

洗腎不等於失去自由 他扛「40公斤透析用品」赴加拿大遠征極光

相關新聞

好天氣要掰了…周四下午變天 鋒面通過全台雷雨強風大降溫

天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天中午前後台南市、屏東縣為黃色燈號。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天、明天台灣附近為東南至西南風環境，各地大致為晴或多雲天氣，迎風面的東半部、恆春半島及午後山區有局部短暫陣雨機會。白天偏暖悶熱，早晚則較為舒適，日夜溫差仍大，早出晚歸適時調整衣物。

高鐵車廂內目擊這一幕 洪孟楷：保全、服務員這舉動很「細緻」

立委洪孟楷臉書發文，談到他昨天搭高鐵南下途中，目擊保全、服務員合力為旅客沖泡牛奶的過程，那分細膩、熟練相當專業，他說，每一個動作，都不是「剛好而已」，而是多想了一步、多做了一點。

日本東北外海規模7.7強震 林氏璧：上次巨大海嘯已400年 恐是達臨界點

日本東北「三陸」地區外海昨天下午發生芮氏規模7.7強震。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本海溝、千島海溝沿線，發生過多次規模7至9的大地震。根據日本中央防災會議資料，北海道至岩手縣太平洋沿岸地區的海嘯沉積物顯示，最大規模海嘯大約每300至400年發生1次，考量上次巨大海嘯發生在17世紀，已經過了400年，目前此地區被認為處於迎來巨大地震伴隨海嘯的臨界點。

春雨鋒面逼近 專家指這3天全台雷雨 中南部恐較大雨勢

春雨鋒面接近中，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，明晚起，受春雨鋒面逐漸接近影響，雲量增多，天氣轉趨不穩定，降雨機會增大。

太會買！日本第1季旅遊消費額台灣取代中國 網友：WBC貢獻良多

日本觀光廳在4月15日公布2026年第1季的「入境旅客消費動向調查第一次速報」。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，台灣取代中國，在日本第一季旅遊消費額奪冠，雖然中國砍半，入境旅客消費總額不減反增。

鋒面周四報到 粉專示警：結構較好 全台都有機會出現明顯雨勢

鋒面周四報到，全台有雷雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據歐洲模式最新降雨模擬，周四下半天鋒面正式抵達，各地將陸續轉為雷陣雨天氣，且雨勢預計會持續影響到周五。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。