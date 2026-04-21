打不掉…2公分結石「躲」腎臟20年 醫師3招終於清光光

一名55歲男子長期受右腎2公分大小的結石困擾，病史長達近20年，期間多次在醫院接受體外震波碎石術治療，但結石位置與大小並未改善，且因合併細菌感染，導致右側腰部反覆痠痛，對日常生活造成影響；病患日前轉至為恭紀念醫院泌尿科門診進一步評估與治療，

醫師以具止血效果的雷射技術切開憩室狹窄開口，建立通道後，再進行結石擊碎，搭配負壓吸引鞘將碎石移除，手術透過內視鏡影像輔助，精準掌握結石位置與處理範圍，過程中確認結石已完整清除，病人術後恢復良好，隔日即順利出院。

為恭醫院泌尿科主任邱基旭表示，這名病患經詳細影像與臨床評估後，發現結石位於腎臟特殊結構內，因此建議病人接受「軟式輸尿管鏡碎石手術」處理。手術過程中確認結石位於腎臟憩室內，且憩室開口狹窄，導致結石長期滯留、無法自然排出，這也是以往治療效果有限的主因。

邱基旭指出，手術先以具止血效果的雷射技術切開憩室狹窄開口，建立通道後，再進行結石擊碎，手術並搭配負壓吸引鞘將碎石移除。加上內視鏡影像輔助，可精準掌握結石位置與處理範圍，手術過程中確認結石已完整清除。

他表示，病人術後恢復情形良好，隔日即出院，後續將持續門診追蹤。邱基旭說明，腎結石的治療方式需依結石大小、位置及病人整體狀況綜合評估。對位於腎臟憩室等特殊位置的結石，體外震波碎石術效果可能受限，透過軟式輸尿管鏡結合雷射碎石及吸引技術，可提升處理精準度並降低殘留風險，是目前常見的微創治療選項之一。

邱基旭提醒，腎結石如果長期未改善或反覆發作，甚至合併感染，可能增加腎功能受損風險。建議民眾如出現腰部疼痛、血尿或反覆泌尿道感染等症狀，應及早就醫檢查，由專業醫師評估適合的治療方式，以降低併發症發生並提升整體治療成效。

為恭泌尿科主任邱基旭先以具止血效果的雷射技術切開憩室狹窄的開口，建立通道後，再進行結石擊碎，並搭配負壓吸引鞘將碎石移除。圖／為恭紀念醫院提供

病患結石位於腎臟的憩室內，因憩室開口狹窄，導致結石長期滯留、無法自然排出。圖／為恭紀念醫院提供