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打不掉…2公分結石「躲」腎臟20年 醫師3招終於清光光
一名55歲男子長期受右腎2公分大小的結石困擾，病史長達近20年，期間多次在醫院接受體外震波碎石術治療，但結石位置與大小並未改善，且因合併細菌感染，導致右側腰部反覆痠痛，對日常生活造成影響；病患日前轉至為恭紀念醫院泌尿科門診進一步評估與治療，
醫師以具止血效果的雷射技術切開憩室狹窄開口，建立通道後，再進行結石擊碎，搭配負壓吸引鞘將碎石移除，手術透過內視鏡影像輔助，精準掌握結石位置與處理範圍，過程中確認結石已完整清除，病人術後恢復良好，隔日即順利出院。
為恭醫院泌尿科主任邱基旭表示，這名病患經詳細影像與臨床評估後，發現結石位於腎臟特殊結構內，因此建議病人接受「軟式輸尿管鏡碎石手術」處理。手術過程中確認結石位於腎臟憩室內，且憩室開口狹窄，導致結石長期滯留、無法自然排出，這也是以往治療效果有限的主因。
邱基旭指出，手術先以具止血效果的雷射技術切開憩室狹窄開口，建立通道後，再進行結石擊碎，手術並搭配負壓吸引鞘將碎石移除。加上內視鏡影像輔助，可精準掌握結石位置與處理範圍，手術過程中確認結石已完整清除。
他表示，病人術後恢復情形良好，隔日即出院，後續將持續門診追蹤。邱基旭說明，腎結石的治療方式需依結石大小、位置及病人整體狀況綜合評估。對位於腎臟憩室等特殊位置的結石，體外震波碎石術效果可能受限，透過軟式輸尿管鏡結合雷射碎石及吸引技術，可提升處理精準度並降低殘留風險，是目前常見的微創治療選項之一。
邱基旭提醒，腎結石如果長期未改善或反覆發作，甚至合併感染，可能增加腎功能受損風險。建議民眾如出現腰部疼痛、血尿或反覆泌尿道感染等症狀，應及早就醫檢查，由專業醫師評估適合的治療方式，以降低併發症發生並提升整體治療成效。
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