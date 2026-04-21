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險無法取消！訂房網莫名出現8萬元訂單嚇壞他 網教防盜刷技巧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近日打開Booking.com發現不明訂單。 路透
一名網友近日打開Booking.com發現不明訂單。 路透

知名線上訂房平台Booking.com，近期資安事件頻傳。一名網友發文，近日打開Booking.com發現被不明人士預訂了一筆8萬多元的訂單，還好發現得早才能免費取消。對此，不少網友也遇過類似狀況，另有內行網友建議綁定刷卡會出現App通知的信用卡，較能夠避免盜刷風險。

國際訂房平台Booking.com近日傳出資安事件，多名用戶陸續收到官方通知信，指稱有未經授權的第三方可能取得與訂單相關的個人資訊。初步調查顯示，外洩資訊可能包括：訂單詳細資訊、姓名、電子郵件、地址與電話號碼，及與住宿業者的溝通內容。

為了防範風險，Booking.com已主動更改部分訂單的PIN碼，並透過電子郵件通知用戶。然而，不少用戶反映，收到的訂單編號與PIN碼與原本不一致，甚至出現「未訂房卻收到通知」的情況，質疑系統是否遭到入侵或資料混亂。

近日還有一名網友在Threads發文，表示下個月想帶家人出去玩，於是登入自己的Booking.com，卻赫然發現帳號在4月11日時被不明人士訂了澳洲布里斯本的訂單，一筆就高達8萬元，讓他直呼「超扯」，還好他發現得早能夠免費取消，也呼籲網友要趕快檢查自己的Booking.com帳號。

此文一出，不少網友表示也遇到類似狀況，無論是Agoda、Booking.com還是Airbnb都有。甚至有網友提及他Booking.com裡面的點數被盜用去買馬來西亞的景點門票，寫信給客服、來回幾次信件後就沒有了下文，從此就很少用此網站了。

也有網友建議不要綁定信用卡，若要綁卡最好選會有App通知刷卡訊息的信用卡，因為該網站會在免費取消期限前1到2天扣款，如果被盜刷的話，手機就會收到扣款通知。另有網友分享他無論是機票還是住宿費都用「簽帳卡」、裡面有多少錢才能刷多少錢，等要刷卡時再用網銀從別的帳戶將金額轉至簽帳卡，這樣便能完全杜絕被盜刷的風險。

訂房 資安 信用卡 盜刷

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