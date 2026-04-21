周四劇烈變天 專家示警中南部大雨周日才好轉

今天整體水氣稍有增多天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，迎風面的東半部地區仍有降雨機會外，西半部山區午後也可能有局部短暫陣雨，天氣稍有變化，但不明顯。東半部高溫27至29度，西半部高溫則有30至33度。明天花東地區、恆春半島一帶仍有局部短暫陣雨，各地山區以及大台北、宜蘭一帶午後有局部短暫陣雨機會。

周四是天氣有明顯轉變的一天，吳聖宇表示，預期鋒面中午過後就會來到北台灣上空，並且逐漸南下到中部一帶。中北部、東北部周四上午開始，受到鋒前西南風水氣以及降雨系統移入影響，就有機會逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨天氣。下午到晚間鋒面抵達台灣上空後，注意對流系統移入帶來降雨的現象，中北部、東北部有局部較大雨勢的機會，南部、花東地區也開始陸續會轉為有短暫陣雨的天氣。

他說，目前的預報資料，看起來又是一次比較好的對流發展配置條件，從周四午後開始，一直到周四深夜，甚至到周五清晨之前，中北部一帶要注意對流發展可能造成的較強降雨現象。

溫度方面，他說，周四北部、東北部高溫降到27至29度，中南部及花東地區仍有30至33度高溫，台東地區要注意西南風過山下沉增溫可能出現的局部高溫現象。

吳聖宇表示，周五鋒面繼續緩慢南下來到台灣南部，中高層短波槽也繼續緩慢東移，經過台灣以北，台灣附近仍有較好的對流發展條件，西半部預報上持續是有陣雨或雷雨的天氣，但是隨著鋒面南移，低層暖濕空氣也跟著往南移動，對流系統比較容易發展的區域在中午過後會逐漸往南調整到中南部，北部下半天降雨可望較為趨緩，東半部則是在過山的雲雨帶配合鋒後東北季風增強，一整天都會是較為陰雨的天氣型態。台灣附近仍有對流系統發展的條件，因此持續要注意局部較大雨勢出現的情況，尤其是西半部地區。

鋒後的東北季風增強配合降雨，各地溫度都比較涼快一些，吳聖宇表示，北部、東北部以及花蓮一帶高溫會降到22至24度，中部及台東地區高溫25至27度，南部高溫28至30度。

吳聖宇表示，周六鋒面繼續南下到巴士海峽，不過水氣較多，伴隨槽前雲雨帶發展通過，西半部持續有短暫陣雨或雷雨機會，雨勢較大的地方看起來還是會比較偏向中南部，東半部也有短暫陣雨機會，花東地區降雨會比較明顯，雖然整體來看台灣附近對流系統發展的條件較為轉差，還是要注意華南雲雨帶中可能夾帶的小系統影響。

持續受到東北季風以及降雨的影響，各地溫度仍稍偏涼，吳聖宇表示，北部、東北部、花蓮地區高溫維持在22至25度間，中南部、台東地區高溫則是25至28度之間。

吳聖宇表示，周日鋒面更為遠離，水氣減少、空氣轉乾，天氣有明顯好轉的機會，東半部仍有局部短暫陣雨，西半部為雨後轉多雲到晴的天氣，整個鋒面加上華南雲雨區的影響算是告一段落。降雨減少後各地溫度將回升，尤其是放晴的地方回升會比較明顯，北部、東北部、花蓮一帶高溫會回升到25至28度，中南部、台東一帶高溫則有28至30度或以上。

他說，下周一受高壓迴流偏東轉東南風影響，水氣仍較少，花東地區有零星短暫陣雨，其他地方大致為多雲到晴天氣。溫度再回升，東半部高溫28至30度，西半部高溫30至32度或以上。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。