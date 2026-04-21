政策大轉彎…去年喊漲 台東森林公園5月1日起全面免門票及停車費

台東市區知名觀光休閒景點森林公園，去年因門票調漲引發討論，如今政策大轉彎。縣府宣布，自5月1日起將全面取消入園及停車收費，讓民眾與遊客都能免費進入這片綠地。

縣府表示，經重新評估後指出，隨著財政狀況改善，已具備負擔園區養護費用的能力，因此決定回歸開放政策，自今年5月1日起取消台東森林公園入園及停車收費，盼提升民眾使用率，也吸引更多外地遊客前來。

回顧去年，縣府年初廢止原有自治條例，改以管理辦法取代，並自7月1日起將入園票價調整為80元。新制上路後，隨即引發不少民眾與議員質疑，認為恐影響觀光意願。根據統計，實施短短2個月，入園人數就減少7千餘人。

對此，縣府農業處當時解釋，人數下滑主要受到颱風與豪雨影響，並非票價因素，強調遊客仍有入園意願。不過地方仍有不同聲音，認為「走一圈就要80元」對部分遊客來說確實偏高，尤其是短暫停留的行程，容易降低進園意願，也擔心長期下來反而影響整體收入。

如今政策轉向，不少民眾表示「終於不用再考慮要不要進去」，有在地居民直言，過去雖然免費，但還要帶證件查驗相當麻煩，乾脆少去幾次，「現在完全開放，運動、散步會更方便」。也有遊客認為，台東主打自然與慢活氛圍，森林公園若收費，多少會影響隨興造訪的意願，「免門票會讓人更想進去走走看看」。

不過也有民眾持不同看法，認為適度收費有助於維持環境品質，「如果人變多，管理跟清潔要跟上，不然反而影響體驗」。這項政策轉向，被外界視為回應地方聲音的重要調整，也替森林公園未來觀光發展留下更多想像空間。