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50歲後骨質疏鬆加速！防骨折 醫示警這些族群是高危險群

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
50歲後骨質加速流失，醫師提醒，若出現如慢性背痛、駝背或身高變矮等，應提高警覺，並與醫師討論是否需要接受骨密度檢查（DXA）評估。記者謝進盛／翻攝
50歲後骨質加速流失，醫師提醒，若出現如慢性背痛、駝背或身高變矮等，應提高警覺，並與醫師討論是否需要接受骨密度檢查（DXA）評估。記者謝進盛／翻攝

許多人以為骨折全是因跌倒所導致，醫師指出，其實骨質流失往往在多年前已開始，因此當骨質下降到一定程度時，即使輕微跌倒也可能導致骨折，50歲後骨質疏鬆症速度更加快，更要提高警覺及早因應。

衛福部新營醫院家醫科醫師翁靖惠表示，研究顯示，人體骨質約於30至35歲達到高峰，之後隨年齡增加逐漸流失，每年約下降0.5至1%；50歲後流失速度加快，每年約1至3%。且骨質疏鬆症早期通常無明顯症狀，多半等到骨折發生，才被診斷出骨質疏鬆症。

翁靖惠提醒，50歲後骨質加速流失，若出現如慢性背痛、駝背或身高變矮等，應提高警覺，並與醫師討論是否需要接受骨密度檢查（DXA）評估，尤其是停經後女性、曾有骨折病史者、長期使用類固醇者、慢性疾病患者（如糖尿病、類風濕性關節炎）等族群更不容輕忽。

她指出，目前健保已放寬骨密度檢查補助條件，依風險與醫師評估，每2至3年可補助1次，終身最多3次，包括一、年滿50歲以上女性、70歲以上男性，無須骨折史也可申請檢查，二、特定高風險族群，如長期使用類固醇、體重過輕（BMI過低）、有骨折家族史。

另自去年3月起，健保擴大骨鬆藥物給付，首次將未發生骨折但屬高風險族族群納入預防性治療。

對於糖尿病友 Prolia（保骼麗注射液）骨鬆治療由過去須具備骨折病史，放寬至「無骨折病史」有「糖尿病」且正在使用胰島素骨鬆患者亦可適用。

翁靖惠說，隨著醫療政策調整，骨鬆照護已逐漸從「骨折後處理」轉向「骨折前預防」。透過早期評估與適當治療，有助於降低骨折風險。

衛福部新營醫院家醫科醫師翁靖惠。記者謝進盛／翻攝
衛福部新營醫院家醫科醫師翁靖惠。記者謝進盛／翻攝

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