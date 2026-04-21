清潔隊員把廚餘汙水倒水溝！遭PO網爆料 民代點名市府檢討3關鍵

台中市環保局一輛垃圾車昨竟直接將車上的廚餘汙水直接排放在北屯區的一處水溝，過程被貼上網路「Threads」。民眾發現追上詢問，清潔人員坦承因桶子滿了不知道怎麼辦、而後續還有收運行程，才會找地方處理。清潔隊員並返回傾倒地點清洗惡臭善後。不過，民眾對此仍覺得，有問題的制度應該被審視並往上回溯制度與清運路線負荷量，才能徹底杜絕這樣的狀況。

台中市日前才發生豬瘟事件，對於廚餘處理大家都十分關注。案件發生後引起市議員等民意代表介入了解，環保局上午也坦承確有其事，並是清潔隊員便宜行事，一早正討論處置事項。

台灣民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇今表達強烈譴責與憂心，他說，廚餘水直排溝渠不僅產生環境惡臭、也可能產生衛生問題，造成居民生活嚴重困擾，市政府應徹底檢討機制。

吳皇昇說，身為同住在北屯的在地爸爸，看到畫面感到非常痛心。事件曝光後，必然會有「嚴懲重罰」、「開除違規隊員」的聲浪。如果不是萬不得已，有誰會願意冒著丟掉飯碗的風險，開著極具辨識度的公務垃圾車去偷倒？這不只是單一基層員工的個人問題，更可能是機關長期的機制破口與管理文化所導致。

吳皇昇提出三問題，認為市府應好好了解並說明，以解外界疑慮：

一、 硬體設備與SOP是否嚴重脫節？目前垃圾車的污水槽容量是否根本不敷使用？基層隊員每天的清運路線是否排得過於緊湊，導致他們在時間與油耗的雙重壓力下，根本無暇將車輛開回合法地點傾倒污水？

二、 本市廚餘去化量能是否已面臨崩潰邊緣？究竟是基層隊員便宜行事不想守規矩，還是合法傾倒點的容量早已塞爆，導致第一線清潔人員面臨「無處可倒」的窘境？市府應全面盤點處理量能數據。

三、 督導機制是否長期失靈？公務車輛皆配有GPS系統，如果這種「便宜行事」的偷倒行為早已成為公開的秘密，為何車隊軌跡長期以來都未察覺異常？管理與稽核機制究竟在哪裡？

吳皇昇說，環保局必須把真相攤在陽光下，切勿只拿第一線清潔隊員祭旗來平息。民眾黨台中市黨部訴求，市府應立即全面盤點清運設備、重新檢討不合時宜的清運SOP，並建立一套讓基層員工敢於反映真實問題的暢通機制。

台中市環保局一輛垃圾車昨竟直接將車上的廚餘汙水直接排放在北屯區的一處水溝，女清潔隊員返回善後。圖／截自Threads「Haku」