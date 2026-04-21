梅雨何時來？賈新興：5月21日起環境有利梅雨鋒面建立

時序將進入5月，梅雨何時來？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，觀察5月1日至5日西南風的趨勢，5月1日至7日降雨有略偏多的機率，之後至5月21日降雨以偏少的機率較高。有利梅雨環境指標預測顯示，5月21日起至6月20日環境有利梅雨鋒面的建立，預報有其變動度，務必留意最新的預報資訊。

近期天氣趨勢，賈新興說，周四中午前受鋒面影響，留意南花蓮至台東焚風發生的機率，周五東北風及鋒面南移，周六水氣仍多，周日至下周四大致午後零星短暫雨。

他說，明天，午後各地山區、高屏及宜花東有零星短暫雨。周四，桃園以北沿海有零星短暫雨，中午前受鋒面影響，彰化以北及宜蘭轉有局部短暫陣雨，傍晚起受周五，東北風及鋒面南移影響，各地有局部短暫雨，周五午後，新竹以北漸轉陰時多雲。周六水氣仍多，新竹以南、大台北山區及宜花東仍有局部短暫陣雨，傍晚起彰化以北及宜花漸轉陰時多雲 。周日，午後宜花東山區有零星短暫雨。周四，留意南花蓮至台東焚風發生的機率。

賈新興表示，下周一，午後各地山區有零星短暫雨。下周二，高屏沿海有零星短暫雨，午後各地山區、台南以南及宜花東有零星短暫雨。下周三，午後各地山區及宜花東有零星短暫雨。下周四，高屏沿海有零星短暫雨，午後各地山區及北北基宜花東有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

降雨趨勢。圖／取自賈新興臉書