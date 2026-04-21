書量、手感、閱讀需求⋯ 2026電子書閱讀器十大排行榜更新

電子閱讀器市場進入新戰局

隨著電子紙技術升級與彩色電子紙（Kaleido 3）逐漸普及，電子書閱讀器市場在2026年進入新一波競爭高峰。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出近一年（2025/4/15～2026/4/14）十大「電子書閱讀器」品牌討論度，發現樂天Kobo、文石BOOX、凌網HyRead的網路聲量都較前一年成長超過一倍以上，顯示電子書閱讀器不再是小眾3C，而是「穩定成長的閱讀工具市場」。

消費者選擇也不再只聚焦「閱讀體驗」，而是轉向「系統開放性」、「書城生態整合」與「多功能應用」，各品牌正透過不同策略搶占市場版圖。本文分析近一年台灣市場上各大「電子書閱讀器」聲量，並提供品牌特色及網友看法等資訊，一次提供給消費者參考。

NO.10 皓擎MEEBOOK

MEEBOOK來自中國深圳市的皓擎科技，品牌成立於2021年，由博閱科技（Likebook）原團隊打造。目前在市場上以「高CP值」與「開放式系統（Android）」為核心競爭力，是許多預算有限但希望自由安裝App（如Kobo,HyRead,博客來）玩家的首選。

本年度MEEBOOK聲量呈現穩定緩慢上升趨勢，並在2026年2月底的台北國際書展期間達到年度最高峰。國際書展期間，通路商「熊老闆」與插畫家《葛瑞絲的小宇宙》推出跨界聯名活動，加上現場各大品牌（如：BOOX、Meebook）的折扣促銷，引發大量社群討論與開箱分享。除了書展外，7月底的「誠品閱讀節」與年終促銷也是討論熱點，顯示消費者傾向在大型節慶或折扣季入手相關產品。

消費者討論焦點從單純的「閱讀舒適度」轉向「多功能應用」：MEEBOOK的開放式系統（Android），消費者能自由安裝Readmoo、Kobo、博客來、HyRead等多家書城App，在台灣市場極具競爭力。

電子紙顏色：黑白、彩色（部分機型）



尺寸：6吋～10.3吋



系統：開放式Android系統



特色：支援多格式檔案與第三方App安裝，全系列標配MicroSD卡槽，最高支援1TB擴充。

NO.9 大我Bigme

大我Bigme電子書閱讀器的母公司為中國的新瑞智科技，成立於2008年，長期投入電子紙產品的研發與製造，涵蓋從技術開發到品牌營運的完整產業鏈。根據官方資料，該團隊曾為多個電子紙品牌提供產品開發與技術支持，累積超過15年以上的產業經驗，具備深厚的工程與量產能力。

Bigme於2020年前後推出自有品牌，正式從幕後技術供應商轉型為消費市場品牌，並以彩色電子紙與高效能裝置切入市場。

Bigme提供黑白與彩色電子紙選擇，產品線橫跨多種尺寸，從約5.8吋的電子紙手機裝置，到6吋以上主流閱讀器，再到10.3吋以上的大尺寸筆記型設備皆有布局。整體產品多採開放式Android系統，並支援Google Play，具備高度應用擴充性。

過去一年，網友對於Bigme電子書閱讀器的正面評價主要來自於對「彩色螢幕（Kaleido 3）」色彩表現的讚賞，以及對Bigme官網出貨速度、硬體規格的認可。負面評價集中在「系統穩定度」與「軟體優化」。部分使用者反映App運行卡頓、繁體中文支援不完全（仍有簡體字）以及開放式系統較耗電等問題。

電子紙顏色：黑白、彩色



尺寸：6吋～10.3吋以上



系統：開放式Android系統



特色：彩色電子紙、大尺寸閱讀、支援多媒體。

NO.8 momoBOOK

翻攝／momo購物網

momoBOOK由momo（富邦媒體科技）推出，是鎖定台灣在地市場的電子書閱讀器產品。其產品線從早期的黑白入門機型，逐步擴展至搭載Kaleido 3技術的彩色電子紙裝置，目前以6吋與7吋為主流尺寸，在攜帶性與閱讀視野之間取得平衡。系統採封閉式架構，整合momo電子書城資源，用戶可直接透過momo帳號完成購書與雲端書櫃同步。

其核心特色在於價格門檻相對親民，操作設計直覺，部分機型配備實體翻頁按鍵與輕薄機身，並結合mo幣回饋等電商生態推動銷售。整體定位為入門市場中兼具彩色顯示與完整書城整合的電子書閱讀器，適合首次接觸電子書裝置，或習慣於momo平台消費的使用者。

momoBOOK在2025年初推出，5月份因momo推出「夏日動漫祭」及「台灣大哥大門市進駐」活動，聲量達到全年高點。網友討論集中在實機體驗與早鳥禮包的CP值。第二波高峰為雙11促銷帶動了一波「千元入手」的二手轉賣與開箱潮，隨後在2026年2月momo首度進駐「台北國際書展」並設立沉浸式體驗區，再次推升品牌曝光度。

網友普遍認為其「金屬機身質感佳」、「3.2mm極薄設計」及「搭配mo幣折抵後價格極具競爭力」，被社群認為是「新手入門第一台」的最佳選擇。零星負面討論主要集中在「系統反應速度（相較於高階機種）」以及「封閉式系統無法自由安裝第三方App」的限制。

電子紙顏色：黑白、彩色



尺寸：6吋、7吋



系統：封閉式系統



特色：價格親民、momo帳號同步、部分機型具備實體翻頁鍵、操作簡單。

NO.7 Pubu Pubook

Pubu Pubook由台灣電子書平台Pubu推出，是少數兼具開放式系統彈性與訂閱內容整合的電子書閱讀器之一。產品線涵蓋約6吋、7.8吋至10.3吋等多種規格，部分機型導入彩色電子紙技術（如Kaleido系列），提供不同層級的視覺閱讀體驗。系統多採開放式Android架構，並依機型支援安裝部分第三方閱讀應用程式，提升使用彈性。

其核心特色在於與「Pubu飽讀」訂閱服務的深度整合，用戶可透過月費方式存取大量雜誌、報紙與電子書內容，形成以訂閱制為主的閱讀模式。此外，部分機型支援離線下載閱讀與實體翻頁按鍵，並提供MicroSD卡擴充能力，使其在內容與使用方式上具備一定自由度。

過去一年，最具話題性的產品為Pubook Mobile（6.13吋），主打「手機型」外觀與「單手滑讀」，成功切入通勤族市場。評價方面，網友特別提到Pubu支援「書檔下載保存」，相較於其他封閉式平台，Pubu賦予讀者「真正擁有書籍」的安全感，這在社群中獲得極高評，少數負面討論集中在電子紙技術先天的殘影問題或對特定機型效能的期待落差。

電子紙顏色：黑白、部分機型搭載彩色電子紙



尺寸：約6吋、7.8吋至10.3吋



系統：多數機型採Android架構（部分為開放式系統，依機型而異）



特色：與「Pubu飽讀」月費制掛鉤，提供大量雜誌、報紙與電子書內容、依機型支援部分第三方閱讀App、部分機型具備MicroSD卡擴充、實體翻頁鍵與離線閱讀功能。

NO.6 亞馬遜Kindle

Kindle為Amazon旗下電子書閱讀器品牌，是推動電子書閱讀普及的重要代表之一，以穩定的閱讀體驗與全球規模最大的英文電子書庫聞名。產品線涵蓋入門至進階機型，長期以高對比黑白電子紙（300PPI）作為核心技術，並於部分機型導入Colorsoft彩色顯示技術，提供更柔和的彩色閱讀體驗。尺寸則以約6吋至7吋便攜機型為主，並延伸至10.2吋Scribe大螢幕書寫裝置。

其核心特色在於深度整合Amazon電子書生態系，並提供Kindle Unlimited訂閱服務，擁有龐大的英文書庫與逐步擴展的多語內容資源。系統採封閉式架構，原生不支援EPUB，但可透過雲端傳送轉換格式使用。憑藉優異的續航力、流暢的翻頁體驗與雲端同步能力，Kindle長期被視為英文閱讀族群與長篇閱讀使用者的首選。

電子紙顏色：黑白、部分機型支援Colorsoft彩色顯示



尺寸：約6～7吋便攜機型、10.2吋Scribe大螢幕書寫機型



系統：封閉式系統（基於Linux架構）



特色：全球最大電子書生態系，深度整合Amazon與Kindle Unlimited、具備長效續航能力、雲端同步閱讀進度與筆記，可跨裝置使用。

NO.5 博客來BooksPad

翻攝／博客來官網

BooksPad由的線上書店博客來推出，是整合電商與數位閱讀生態的電子書閱讀器產品，主打與博客來會員系統的深度連動，提供一站式數位閱讀體驗。產品線以7.8吋至10吋以上為主，部分機型搭載Kaleido 3彩色電子紙技術，強化圖文與漫畫類內容的閱讀呈現。

其核心特色在於與博客來電子書城的完整整合，用戶可透過單一帳號同步購書紀錄與跨裝置閱讀進度。系統採封閉式架構，以確保閱讀體驗的穩定性與一致性。此外，產品支援有聲書播放，並可透過藍牙耳機收聽，提供文字與音訊並行的閱讀模式。

部分機型亦提供筆記與標註功能，提升學習與閱讀整理的便利性，使其特別適合習慣使用博客來購書、並偏好圖文與有聲內容整合的使用者。

分析近一年網路聲量發現，使用者對彩色電子紙（E Ink Kaleido 3）的視覺舒適度與博客來書城生態系的便利性給予高度肯定。不過，部分資深用戶認為硬體外型設計（Logo放置）有進步空間，甚至有「被Logo耽誤的閱讀器」之稱；此外，觸控流暢度與劃重點功能的易用性是主要負面回饋點。

電子紙顏色：黑白、部分機型搭載Kaleido 3彩色電子紙



尺寸：7.8吋、10吋以上



系統：封閉式系統



特色：電商與書城整合、支援有聲書播放、適合漫畫、繪本與圖文內容閱讀、部分機型支援筆記與標註功能。

NO.4 讀墨Readmoo

mooInk為Readmoo推出的電子書閱讀器系列，是專為繁體中文閱讀需求打造的代表性產品線。產品尺寸涵蓋約6吋、7.8吋、10.3吋至13.3吋等多種規格，滿足從日常閱讀到專業筆記與PDF處理的不同需求，並提供黑白與部分機型搭載Kaleido彩色電子紙顯示。

其核心特色在於繁體中文閱讀體驗的優化，包含橫直排轉換、字體切換與排版細節調整等功能，提供符合華文閱讀習慣的使用體驗。系統採封閉式架構，深度整合Readmoo電子書城，確保閱讀與購書流程的一致性與穩定性。

此外，mooInk系列亦具備閱讀紀錄與成就系統等互動設計，並針對Pro系列提供手寫筆記與PDF批註功能，使其兼具閱讀與工作應用需求。整體而言，適合重視繁體中文排版品質、習慣使用Readmoo平台購書的使用者。

讀墨Readmoo近一年聲量最高峰出現在2026年2月的台北國際書展期間，單日聲量突破500筆，主要是讀墨與聯發科、元太科技組成「閱讀台灣隊」，並推出合作產品：6.13吋手機型彩色電子書閱讀器mooInk Chill。網友對其「170克輕盈手感」與「4,999元殺手級價格」反應熱烈。雖然有部分讀者擔心6吋螢幕對老花眼不友善或翻頁過於頻繁，但其「口袋隨身看」的定位成功吸引新手族群關注。

電子紙顏色：黑白、部分機型搭載Kaleido彩色電子紙



尺寸：約6吋、7.8吋、10.3吋至13.3吋



系統：封閉式系統（深度整合Readmoo書城）



特色：繁體中文排版優化、閱讀紀錄與成就系統等互動設計、尺寸完整，涵蓋閱讀與筆記需求求、Pro系列支援手寫筆記與PDF批註。

NO.3 凌網HyRead

HyRead Gaze為HyRead推出的電子書閱讀器系列，主打與全台公共圖書館及大專院校圖書館的深度整合，廣泛應用於學生、研究人員與公部門使用場景。產品線涵蓋約6吋、7.8吋至10.3吋等多種規格，並於部分機型導入Kaleido 3彩色電子紙技術，以支援繪本與圖文內容顯示需求。

HyRead Gaze系列的特色在於同時提供封閉式與開放式系統選擇，其中One系列偏向封閉式閱讀體驗，而Note與X系列則採Android開放系統，具備更高的應用擴充性。

其核心優勢為與全台圖書館資源的整合，用戶可直接透過設備借閱電子書與雜誌內容，形成完整的數位閱讀生態。此外，開放式機型支援多種檔案格式（如PDF與EPUB等），並提供手寫筆記與錄音等功能，使其在學習與研究應用上具備高度實用性。

細究近一年關於HyRead Gaze的網路評價，多數使用者強調HyRead結合全台超過1,000家圖書館的優勢，讓讀者能「免費看上萬本書」，且具備「到期自動歸還」功能，解決了紙本書逾期與收納空間的痛點。這項功能是HyRead和Kindle或Kobo的最大差別。

電子紙顏色：黑白、部分機型搭載Kaleido 3彩色電子紙



尺寸：約6吋、7.8吋至10.3吋



系統：封閉式、開放式Android皆有



特色：圖書館借閱整合功能完整，可借閱電子書與雜誌，依機型支援手寫筆記與多格式檔案閱讀（依機型）、適合學術研究與教育用途。

NO.2 文石BOOX

翻攝／翻攝誠品線上

文石BOOX是中國品牌，母公司為中國廣州的文石信息科技。目前被認為是電子書閱讀器市場中主打高效能與生產力應用的品牌，產品定位介於閱讀裝置與電子紙平板之間。產品線涵蓋約6吋至13.3吋等多種尺寸，部分機型搭載Kaleido 3彩色電子紙技術，提供不同層級的閱讀與顯示需求。

其核心特色在於採用開放式Android系統，支援多數第三方應用程式安裝，並透過自研的刷新優化技術（BSR）提升電子紙操作流暢度。此技術主要改善電子紙在滑動與切換時的殘影與延遲問題，使其更接近平板操作體驗。

在生產力應用方面，BOOX支援手寫筆記、PDF批註、多工分屏與外接鍵盤等功能，並具備多格式文件閱讀能力，使其在重度閱讀與數位工作場景中具有較高彈性。

網友評價方面，有讚賞文石的「刷新速度快」、「手寫流暢度高」以及「13.3吋大螢幕（Tab X C）」在閱讀PDF文獻上的優勢。但有網友發現文石的使用者協議中包含「禁止顛覆國家政權」、「破壞國家統一」等條款，且個資需保存在中國境內，引發台灣網友對資安與統戰風險的強烈討論。除了前述的資安與政治條款爭議外，部分使用者反應「螢幕易碎（脆弱）」、「售後維修不便」以及「系統偶有閃退」等硬體與軟體穩定性問題。

電子紙顏色：黑白、彩色



尺寸：約6.13吋、7吋、7.8吋、10.3吋、13.3吋等多種規格



系統：開放式Android系統，支援多數第三方應用程式安裝與使用



特色：支援自研BSR刷新技術，提升電子紙操作流暢度並降低殘影、具備分割畫面閱讀與筆記功能，並支援PDF批註與手寫筆記、從輕量閱讀到進階生產力用途皆有對應機型。

NO.1 樂天Kobo

樂天Kobo（Rakuten Kobo）是全球主要電子書閱讀器品牌之一，在電子書生態系中具有高度市佔與知名度。產品線發展成熟，涵蓋約6吋到10.3吋等不同尺寸，滿足從輕量閱讀到大螢幕筆記的使用需求。近年起，Kobo陸續導入Kaleido 3彩色電子紙機型，提升電子書封面、漫畫與標註內容的視覺表現。

其核心特色在於完整支援EPUB開放格式，並整合OverDrive圖書館借閱服務與Pocket網頁收藏功能，使閱讀來源不侷限於單一書城。同時，Kobo採用封閉式電子書系統設計，提供穩定的操作體驗與長時間續航表現。多數機型亦具備IPX8防水設計，提升通勤與戶外使用的耐用性，部分7吋以上機型則配備實體翻頁按鍵，提升閱讀操作便利性。

近一年，樂天Kobo的電子書閱讀器的網路聲量出現兩次顯著的高峰，均與大型行銷活動高度相關，其中，2026年2月台北國際書展，聲量達到全年最高峰，單日聲量突破250筆，網友高度關注現場68折起的購書優惠及閱讀器折扣。另一波高峰出現在2025年9月週年慶，全站73折購書優惠引發大量討論。

評價方面，網友誇讚書城內容豐富、Kobo Plus訂閱服務的便利性，以及彩色螢幕的視覺驚艷感，但部分使用者反映彩色螢幕底色較黑白機種偏灰，查字流暢度在特定情境下仍有進步空間。

電子紙顏色：黑白、彩色



尺寸：約6吋到10.3吋等不同尺寸



系統：封閉式電子書系統



特色：支援EPUB開放格式，並整合OverDrive圖書館借閱與Pocket收藏功能。多數機型具備IPX8防水設計、部分機型配備實體翻頁按鍵，提升長時間閱讀舒適度。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年4月15日至2026年4月14日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『XXX』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

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