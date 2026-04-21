快訊

台股再創新高闖關37,700！權王台積電重返5日線、股王信驊突破15K

蘋果下一任執行長特納斯是誰？五要點一次了解

朱海君現身被直擊！神秘男貼身護送 「護花使者」身分引猜測

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵車廂內目擊這一幕 洪孟楷：保全、服務員這舉動很「細緻」

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
立委洪孟楷臉書發文，談到他昨天搭高鐵南下途中，目擊保全、服務員合力為旅客沖泡牛奶的過程，細膩舉動讓人感動。本報資料照片
立委洪孟楷臉書發文，談到他昨天搭高鐵南下途中，目擊保全、服務員合力為旅客沖泡牛奶的過程，細膩舉動讓人感動。本報資料照片

立委洪孟楷臉書發文，談到他昨天搭高鐵南下途中，目擊保全、服務員合力為旅客沖泡牛奶的過程，那分細膩、熟練相當專業，他說，每一個動作，都不是「剛好而已」，而是多想了一步、多做了一點。

「一個不到1分鐘的小片段，卻讓我有感而發。」洪孟楷說，他當時坐在高鐵車廂內，服務人員正在車廂內協助旅客準備飲品時，一名保全從其他車廂快步走來，手上拿著一個奶瓶，直覺就能理解，應該是有家長帶著嬰兒、不方便移動，才請他幫忙代為處理。

服務員沒有多問，立刻接手，用熱水協助沖泡。更讓人感動的，是接下來的細節；在準備交回奶瓶前，她先細心測試溫度，發現水溫偏高，沒有猶豫，直接開了一瓶未開封的礦泉水，倒入調整到適合的溫度後，才放心交給保全帶回。

洪孟楷說，整個過程很短，卻很專業。每一個動作，都不是「剛好而已」，而是多想了一步、多做了一點。保全願意跨車廂協助，本來就已經超出他的安全職責，但願意協助乘客，這很難得；服務員在既有服務之外，主動判斷、細膩補位，讓一件簡單的事，變成一分讓人安心的溫度。

洪表示，放眼世界，也許很多國家的高鐵都有提供熱水，但這種即時判斷、主動補強的細緻服務，真的不多見。

「有問題要檢討，做得好更要讓大家知道。」洪孟楷指出，身為交通委員會的國會議員，常在監督、提出問題，目的就是希望制度更完善，促使台灣往好的方向前進。站在人民的角度要求，就是堅持的理性監督。保全及服務員可能根本不知道，有人默默把這一切看在眼裡；正因為如此，更值得被說出來、被肯定。

洪表示，真心希望，這樣的分享，不會變成他們未來的負擔。這分貼心，本來就不是被要求，不是理所當然、而是出於專業與善意。台灣最美的風景是人，從來不是口號，而是一個又一個不經意的瞬間。

立委洪孟楷臉書發文，談到他昨天搭高鐵南下途中，目擊保全、服務員合力為旅客沖泡牛奶的過程，細膩舉動讓人感動。本報資料照片
立委洪孟楷臉書發文，談到他昨天搭高鐵南下途中，目擊保全、服務員合力為旅客沖泡牛奶的過程，細膩舉動讓人感動。本報資料照片

立委 保全 高鐵

延伸閱讀

高鐵、火車置物袋別亂放 台灣人「1舉動」惹怒通勤族：太沒公德心

【日常辯證】林華洋／關於找停車位這件小事

遇連假就塞爆！他怨搭高鐵對號座「走道都是人」 網提解方：把人逼回去

0056創高又填息！專家讚「領息又吃到價差」：選了老司機就乖乖上車坐好

相關新聞

日本東北外海規模7.7強震 林氏璧：上次巨大海嘯已400年 恐是達臨界點

日本東北「三陸」地區外海昨天下午發生芮氏規模7.7強震。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本海溝、千島海溝沿線，發生過多次規模7至9的大地震。根據日本中央防災會議資料，北海道至岩手縣太平洋沿岸地區的海嘯沉積物顯示，最大規模海嘯大約每300至400年發生1次，考量上次巨大海嘯發生在17世紀，已經過了400年，目前此地區被認為處於迎來巨大地震伴隨海嘯的臨界點。

春雨鋒面逼近 專家指這3天全台雷雨 中南部恐較大雨勢

春雨鋒面接近中，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，明晚起，受春雨鋒面逐漸接近影響，雲量增多，天氣轉趨不穩定，降雨機會增大。

好天氣要掰了…周四下午變天 鋒面通過全台雷雨強風大降溫

天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天中午前後台南市、屏東縣為黃色燈號。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天、明天台灣附近為東南至西南風環境，各地大致為晴或多雲天氣，迎風面的東半部、恆春半島及午後山區有局部短暫陣雨機會。白天偏暖悶熱，早晚則較為舒適，日夜溫差仍大，早出晚歸適時調整衣物。

越南探親返台確診！高雄新增第4例境外登革熱案例

高雄市登革熱疫情再添境外移入個案。市府衛生局20日公布新增第4例境外移入確診病例，個案為居住在仁武區20多歲女性，曾於今年2月前往越南探親，4月11日返台後，16日出現發燒、全身痠痛與頭痛等症狀，就醫採檢後PCR呈陽性確診。

太會買！日本第1季旅遊消費額台灣取代中國 網友：WBC貢獻良多

日本觀光廳在4月15日公布2026年第1季的「入境旅客消費動向調查第一次速報」。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，台灣取代中國，在日本第一季旅遊消費額奪冠，雖然中國砍半，入境旅客消費總額不減反增。

郭智輝曝罹患「隱形癌王」膽管癌 並說「可怕的是它完全不會痛」

經濟部長前部長郭智輝去年8月因「健康因素」請辭， 他今天突然在臉書指出，自己罹患膽管癌，已接受治療。膽管癌是從膽管上皮細胞長出來的惡性腫瘤，是除肝癌外，第二常見的肝膽惡性腫瘤，也被稱為膽道癌，有「隱形癌王」之稱，因為早期難發現，臨床上6至7成病人確診時已是晚期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。