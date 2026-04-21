高鐵車廂內目擊這一幕 洪孟楷：保全、服務員這舉動很「細緻」

立委洪孟楷臉書發文，談到他昨天搭高鐵南下途中，目擊保全、服務員合力為旅客沖泡牛奶的過程，那分細膩、熟練相當專業，他說，每一個動作，都不是「剛好而已」，而是多想了一步、多做了一點。

「一個不到1分鐘的小片段，卻讓我有感而發。」洪孟楷說，他當時坐在高鐵車廂內，服務人員正在車廂內協助旅客準備飲品時，一名保全從其他車廂快步走來，手上拿著一個奶瓶，直覺就能理解，應該是有家長帶著嬰兒、不方便移動，才請他幫忙代為處理。

服務員沒有多問，立刻接手，用熱水協助沖泡。更讓人感動的，是接下來的細節；在準備交回奶瓶前，她先細心測試溫度，發現水溫偏高，沒有猶豫，直接開了一瓶未開封的礦泉水，倒入調整到適合的溫度後，才放心交給保全帶回。

洪孟楷說，整個過程很短，卻很專業。每一個動作，都不是「剛好而已」，而是多想了一步、多做了一點。保全願意跨車廂協助，本來就已經超出他的安全職責，但願意協助乘客，這很難得；服務員在既有服務之外，主動判斷、細膩補位，讓一件簡單的事，變成一分讓人安心的溫度。

洪表示，放眼世界，也許很多國家的高鐵都有提供熱水，但這種即時判斷、主動補強的細緻服務，真的不多見。

「有問題要檢討，做得好更要讓大家知道。」洪孟楷指出，身為交通委員會的國會議員，常在監督、提出問題，目的就是希望制度更完善，促使台灣往好的方向前進。站在人民的角度要求，就是堅持的理性監督。保全及服務員可能根本不知道，有人默默把這一切看在眼裡；正因為如此，更值得被說出來、被肯定。

洪表示，真心希望，這樣的分享，不會變成他們未來的負擔。這分貼心，本來就不是被要求，不是理所當然、而是出於專業與善意。台灣最美的風景是人，從來不是口號，而是一個又一個不經意的瞬間。