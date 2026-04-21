太會買！日本第1季旅遊消費額台灣取代中國 網友：WBC貢獻良多

日本觀光廳在4月15日公布2026年第1季的「入境旅客消費動向調查第一次速報」。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，台灣取代中國，在日本第一季旅遊消費額奪冠，雖然中國砍半，入境旅客消費總額不減反增。

他說，根據報告的數據，今年1至3月期間的訪日外國人旅遊消費額推估為2兆3378億日圓，這比去年同期增加2.5%。訪日人數從1053萬增加到1068萬，有1.4%的成長。消費額的成長甚至還大過人數的成長。前6名分別為台灣3884億日圓（占16.6%）、韓國3182億日圓（13.6%）、中國2715億日圓（11.6%）、美國2592億日圓（11.1%）、香港1482億日圓（6.3%）、澳洲1389億日圓（5.9%）。

林氏璧說，和去年同期相比，中國的消費額狂減50.4%、暴跌到第3名，香港也稍減3.5%，共少掉2816億日圓。不過台灣增加713億（22.5%）、韓國增加359億（12.7%）、美國增加369億（16.6%）、澳洲增加238億（20.7%）。其他國家的成長更驚人，最後總額不減反增，增加575億，成長2.5%，完全抵銷掉中國減少的消費額還有剩。

關於以觀光目的的平均每人每趟的旅行支出，他說，最高的是英國人一趟會花43萬日幣平均住12.9天，西班牙人花41萬住15天，法國人花38萬住17.9天。畢竟歐洲離日本很遠，難得來就會想多待久一點。看前幾名的話，美國人一趟會花近35萬平均住10.5天，香港人花近23萬住6天，中國人花22萬住6.4天，台灣人花19萬住5.9天，韓國人花10萬住3.5天。

他說，值得一提的是，和去年相比多半國家支出是略減，但中國是狂減13.8%，住宿天數則沒太大變化。顯示中國旅客消費力有在下降，或是說少了購買力比較高的團客，自由行的沒有買這麼多。

光看一趟旅行的平均購物總費用，中國人是7萬9315元日圓，台灣人是6萬5352元日圓，韓國人是2萬3833元日圓。乘以人數之後，台灣在購物貢獻最高的1297億元日圓，中國890億元，韓國732億元。「你各位也太會買了」。

林氏璧表示，由以上數字看來，中國旅客的消費力和他國的差距，其實沒有想像中巨大。更不用說這個資料其實是用問卷形式問出來的，無法看出這些消費金額是不是由日本企業賺走。比方說如果中國旅客是給一條龍的中國公司賺走，日本是賺不到這些錢的。

以旅客人數來說，林氏璧表示，台灣累計204萬人次，比去年同期多出近42萬人，增加25.7%。韓國則是累積305萬人，比去年同期多出近55萬人，增加22%。雖然人數只有韓國的3分之2，但因為台灣人平均住5.9天，韓國人只住3.5天，台灣旅客創造比韓國還高的總消費額。

林氏璧表示，經過去年11月中開始的不可抗力影響後，今年1至3月中國累計107萬「不聽話的人」去日本，比去年同期的236萬大減129萬人，減少54.6%，直接砍一半以上，消費金額也砍半，人數和消費額都掉到第3名。不過台灣為首的各國積極補上了這個缺口還有剩，且歐美各國增加的旅客宿泊天數更多，消費力也不容小覷。對個別的業者也許有差別（原本依賴中國客群的企業），但對整體日本旅遊業界造成的影響可能極為有限。

其他網友表示，「3月初東京巨蛋的台灣人不知道總共花了多少」、「不過這一季有WBC賽事，相信台韓澳3大參賽國及美國忠實棒球迷大幅貢獻消費額」、「去看WBC，不忍直視帳單的我」、「WBC貢獻良多」、「台灣人的消費力太厲害了」、「戰鬥陀螺最近也被台灣人掃到缺貨」、「1年去貢獻好幾趟，為台爭光囉」、「香港才是更厲害，看看他們人口數」。