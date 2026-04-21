好天氣要掰了…周四下午變天 鋒面通過全台雷雨強風大降溫

天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天中午前後台南市、屏東縣為黃色燈號。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天、明天台灣附近為東南至西南風環境，各地大致為晴或多雲天氣，迎風面的東半部、恆春半島及午後山區有局部短暫陣雨機會。白天偏暖悶熱，早晚則較為舒適，日夜溫差仍大，早出晚歸適時調整衣物。

周四起天氣將有明顯變化。林孝儒表示，白天鋒面將由北往南通過台灣，隨後東北季風增強，各地天氣於下半天起也將由北至南陸續轉趨不穩定，出現短暫陣雨或雷雨，這樣的天氣型態預估將持續影響至周五。

鋒面通過期間，大氣環境不穩定，降雨機率提高，林孝儒表示，且容易有較強對流發展，帶來瞬間較大雨勢、雷擊及強陣風等現象。受降雨及東北季風影響，周五各地氣溫下滑，中北部至東半部明顯轉涼，預測中北部至東半部高溫約22至25度，南部高溫約26至29度，低溫約19至22度。

周六鋒面系統將減弱遠離，台灣附近轉受東北季風影響，他說，各地氣溫持續偏涼，為陰時多雲天氣，雖有局部短暫陣雨機會，但整體降雨強度都較前兩日減小。周日則隨東北季風減弱、水氣遠離，各地天氣可望逐漸好轉為晴時多雲，氣溫也將再回升。

林孝儒說，整體而言，今天至周四上半天各地大致仍為較穩定的晴時多雲天氣，白天偏暖較熱，早晚舒適略涼，需留意日夜溫差變化；此外，西部清晨局部地區易有低雲或霧影響能見度，留意行車安全。周四下半天起至周五則需特別留意鋒面帶來的顯著天氣轉變，外出建議攜帶雨具；若有雷雨發生，也應避免停留空曠處，並盡快進入室內避雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。