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密集恐懼症注意！蒼蠅大軍入侵南投八卦山 疑這款肥料釀禍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投名間、竹山、南投市、中興新村等地近日遭蒼蠅大軍攻陷，民眾不堪其擾。圖／南投縣環保局提供
南投名間、竹山、南投市、中興新村等地近日遭蒼蠅大軍攻陷，民眾不堪其擾。圖／南投縣環保局提供

時序入春，隨天氣變熱，蚊蟲活躍，南投縣八卦山區因種植鳳梨、生薑、火龍果等作物，疑用生雞糞當肥料，導致蒼蠅大量繁殖，甚至大舉入侵名間、竹山、南投市等地，連中興新村也淪陷，民眾不堪其擾，縣府將加強宣導，研議從嚴取締。

八卦山區是南投縣重要農業產區，農民在春季種植生薑、鳳梨、火龍果等作物，但因慣用生雞糞施肥，吸引蒼蠅產卵，每到4、5月，隨天氣轉暖，蠅卵不到一星期就能孵化成蟲，之後就是大批蒼蠅四處亂飛，今年狀況尤為嚴重。

由於，今年不僅名間當地八卦山區蠅害嚴重，就連竹山、南投市、中興新村等地也淪陷，許多民眾抱怨住家外隨處可見蒼蠅，就算用捕蠅紙、殺蟲劑也除不完，南投縣環保局為此將會同警方和農業局執行生雞糞聯合稽查取締，同時加強宣導。

農業處表示，由於部分作物需施重肥，農民認為生雞糞初期肥效明顯，但長期使用恐影響地力，不利未來耕作。政府為鼓勵農民使用合法有機肥料，一般有機質肥料每公斤補助2元，特殊有機質肥料（如雞糞加工、禽畜糞堆肥）則補助4元。

環保局則表示，近期已接獲2起檢舉案，為此派員前往竹山一處火龍果園稽查，到場雖發現蒼蠅密布，就連周邊停放車輛上、樹葉上都停滿蒼蠅，居民飽受蠅害之苦，但因現場並無異味，儀器監測數值也未超標，無法開罰，僅進行勸誡宣導。

為降低蠅害狀況發生，並考量雞糞主要來自彰化、雲林等禽畜大宗縣市，環保局、農業處及警察局等局處將跨單位研議，於縣境交界加強攔查，取締載運生雞糞的車輛，若有查獲運載生雞糞將可依「廢棄物清理法」開罰1200至6000元罰鍰。

南投名間、竹山、南投市、中興新村等地近日遭蒼蠅大軍攻陷，民眾不堪其擾。圖／南投縣環保局提供
南投名間、竹山、南投市、中興新村等地近日遭蒼蠅大軍攻陷，民眾不堪其擾。圖／南投縣環保局提供

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