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日本東北外海規模7.7強震 林氏璧：上次巨大海嘯已400年 恐是達臨界點

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本東北「三陸」地區外海昨天下午發生芮氏規模7.7強震。圖為當天北海道苫小牧的港口外情況。路透
日本東北「三陸」地區外海昨天下午發生芮氏規模7.7強震。圖為當天北海道苫小牧的港口外情況。路透

日本東北「三陸」地區外海昨天下午發生芮氏規模7.7強震。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本海溝、千島海溝沿線，發生過多次規模7至9的大地震。根據日本中央防災會議資料，北海道至岩手縣太平洋沿岸地區的海嘯沉積物顯示，最大規模海嘯大約每300至400年發生1次，考量上次巨大海嘯發生在17世紀，已經過了400年，目前此地區被認為處於迎來巨大地震伴隨海嘯的臨界點。

日本內閣府與日本氣象廳昨晚發布「北海道・三陸近海後發地震注意情報」，林氏璧表示，共有來自北海道、東北及關東地區等7個道縣、總計182個市町村被列為需採取防災應對措施的對象。由於千島海溝與日本海溝沿線發生巨大地震的可能性較平時相對增高，內閣府與氣象廳呼籲民眾應遵循政府及地方自治體的指示，採取相應的防災措施。

關於發布條件，他說，在北海道根室近海的千島海溝，至東北岩手縣三陸近海的日本海溝巨大地震預期震源區（或其外圍區域），發生M7（芮氏規模7.0）以上地震時，為了提醒民眾注意後續可能發生更大規模地震而設計的警示。通常會在地震發生後2小時內發布。

至於實施背景，林氏璧表示，該機制自2022年12月16日開始運作，並於2025年12月9日青森縣東部近海地震首次發布。這次是第二次。當此情報發布時，民眾需確認避難場所及逃生路線、準備隨時可帶走的緊急避難包、固定家具防止倒塌，並檢查糧食、飲水及簡易廁所等儲備物資。此情報並非要求立即避難，呼籲期間通常為期1周。

不過，他說，發布資訊並不代表一定會發生巨大地震；日本政府特別強調，並非收到警示後就百分之百會發生巨大地震。根據全球案例分析，在M7等級地震發生後，1周內發生M8以上等級巨大地震的機率會從原本的0.1%提高到1%。若要達到M9等級，機率則更低。注意情報時間到日本時間4月27日下午5時為止。

在這個地域之前有兩個先例。林氏璧表示，最有名的2011年東日本大地震，震央也是在三陸沖，是在3月9日先有1個規模7.3的前震，2天後的3月11日就發生了規模9.0的主震。1963年在択捉島也有1次先有規模7.0，18小時候發生規模8.5的地震。

林氏璧表示，日本海溝、千島海溝沿線，過去發生過多次規模7至9的巨大地震。根據日本中央防災會議資料，北海道至岩手縣太平洋沿岸地區的海嘯沉積物顯示，最大規模海嘯大約每300至400年發生1次，考量上次巨大海嘯發生在17世紀，已經過了400年，目前此地區被認為處於迎來巨大地震伴隨海嘯的臨界點。

他提醒國人，台灣和日本一樣處在地震帶上，「不管有沒有龍樹諒，請大家都要隨時做好防災的準備」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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