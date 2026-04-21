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偏「強聖嬰」機率增 颱風有發展為「高強度系統」潛勢

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綠島大雨特報 注意瞬間強陣風

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天綠島有局部大雨發生的機率。圖／取自中央氣象署網站
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天綠島有局部大雨發生的機率。圖／取自中央氣象署網站

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天綠島有局部大雨發生的機率，注意瞬間強陣風。

氣象署說，今天花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區也有零星短暫陣雨的機率，其他地區為多雲到晴，中午過後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，氣象署表示，今天白天東半部高溫約26至29度，西半部普遍可達29至32度，南部內陸近山區有局部36度以上高溫發生的機率，外出活動注意防曬並多補充水分，各地早晚低溫約21至24度，日夜溫差較大，留意溫度變化適時調整穿著。澎湖晴時多雲，23至28度；金門多雲時陰短暫陣雨，22至25度；馬祖陰天，18至19度。

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