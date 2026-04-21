綠島大雨特報 注意瞬間強陣風

經濟部長前部長郭智輝去年8月因「健康因素」請辭， 他今天突然在臉書指出，自己罹患膽管癌，已接受治療。膽管癌是從膽管上皮細胞長出來的惡性腫瘤，是除肝癌外，第二常見的肝膽惡性腫瘤，也被稱為膽道癌，有「隱形癌王」之稱，因為早期難發現，臨床上6至7成病人確診時已是晚期。

2026-04-20 22:26