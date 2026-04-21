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偏「強聖嬰」機率增 颱風有發展為「高強度系統」潛勢

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偏「強聖嬰」機率增 颱風有發展為「高強度系統」潛勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
NOAA最新預報 偏強聖嬰發展機率提升。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
NOAA最新預報 偏強聖嬰發展機率提升。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

NOAA最新預報，偏強聖嬰發展機率提升。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據美國太空及大氣總署（NOAA）20日最新CFSv2動力模式預測，赤道中、東太平洋一帶海溫異常值已經突破均線。

「觀氣象看天氣」表示，觀察圖中高達40個系集預報成員，絕大多數的預測皆跨越+1.5°C的「強聖嬰」門檻，更有大量成員直指上看+2.0°C至+2.5°C的超強聖嬰等級。相比月初的預報，支持強聖嬰發展的動力模式成員高出了不少。

從動力機制的角度來說，「觀氣象看天氣」表示，海洋熱能使「沃克環流」重組：中東太平洋增溫導致對流上升支東移，西太平洋赤道則轉為下沉氣流。​此結構翻轉使颱風或熱帶擾動生成區顯著東退。位置東移拉長了颱風系統的海洋生命史，使其能持續汲取潛熱通量，進而大幅提升發展為「高強度系統」之潛勢，類似環境場可參考1997、2015、2024年。

不過，「觀氣象看天氣」表示，在科學上必須提醒，春季期間一般來說動力預報模式變數較大，稱為「春季預測障礙」期，長遠預報具一定變數，但隨著時序逐漸進入4月底及夏季，對於聖嬰預報模式也會漸趨於穩定，關心今年聖嬰發展強度，對於台灣及西北太平洋天氣會產生什麼影響，仍需滾動觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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