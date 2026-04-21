台東大雨 今熱飆35度高溫 吳德榮：周四下午變天 由北而南雷雨開轟

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天台東地區及綠島有局部大雨發生的機率，注意瞬間強陣風。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨北台有鬆散雲層移入，東南部雲層較厚實，東南方海上有較強降水回波，花東有局部降雨。

今天各地晴時多雲，白天偏熱，吳德榮表示，北台高溫微降，東半部偶有局部短暫雨的機率。北部18至31度、中部19至33度、南部19至35度、東部20至32度。明天至周四上午，各地仍晴時多雲，白天偏熱，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

不過，他說，周四下午起鋒面接近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨的機率。周五鋒面南下，由北而南轉有局部陣雨或雷雨；周六仍受鋒面影響，各地區有局部陣雨或雷雨的機率；期間應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。周五、周六氣溫下降，北台轉涼。

吳德榮表示，周日至下周二鋒面遠離，氣溫升，天氣晴熱。下周三、下周四南方水氣漸增，大致多雲時晴，中南部山區午後及東半部偶有局部短暫陣雨，仍偏熱。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。