新機陸續交付…長榮航空評估開航印度、波士頓

交通部運研所看好台灣轉機市場，建議增開波士頓航點，長榮航空總經理孫嘉明表示，待新機陸續交付後，除考慮新增巴塞隆納、赫爾辛基、伊斯坦堡及波士頓等航點，也看好印度經台北到北美的轉機客，目前也在評估開航印度德里航線。

長榮航空維也納航線開航卅五周年，針對未來歐美可能增開的航點，孫嘉明在維也納與媒體茶敘表示，目前正在評估規畫巴塞隆納、赫爾辛基、伊斯坦堡；美國部分，除了已開航的休士頓、即將首航的華盛頓外，波士頓也在評估範圍內。

孫嘉明說，政府這幾年很努力拿到芬蘭航權，若要開航芬蘭航線，就要先解決烏俄戰爭，一旦戰爭結束，就能飛越俄羅斯領空到芬蘭，所需時間甚至比飛到西歐還短，「不然現在燒油燒得很痛苦」。

亞洲部分，孫嘉明指出，目前唯一沒有直飛的就是印度德里，但印度機場一直都很擁擠，因此很難拿到好的時間帶；這和政府有意開放印度勞工市場有關？他表示，由於北美的印度留學生多，印度人在矽谷、舊金山及美國東岸也有許多人從事ＩＴ設計等工作，因此印度航線主要是鎖定印度經台北到北美的轉機客。

五月廿日起，將空中巴士A330-300廣體客機投入高雄出發航線，直飛東京成田、上海浦東及澳門。