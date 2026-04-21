中信銀贊助征戰國際舞台 吳佳晏躍升我高球新「一姊」

中國信託商業銀行贊助的高球女將吳佳晏，十二日在日本女子職業高爾夫協會（ＪＬＰＧＡ）富士軟片女子公開賽勇奪生涯第二座日巡冠軍，世界女子高爾夫排名一舉躍升至第一百名，成台灣高球新「一姊」；昨天她在二○二六年美國女子公開賽日本區資格賽，以卅六洞一三七桿的成績排第二順位，取得六月美國女子公開賽參賽資格，再度登上國際大賽舞台。

年僅廿二歲的吳佳晏二○二○年轉入職業、二三年赴日挑戰，初登ＪＬＰＧＡ次級巡迴賽就拿下三座冠軍，榮膺當年度獎金后，並取得二四年ＪＬＰＧＡ正巡賽的參賽資格；正巡賽新人年，她在大王製紙女子公開賽獲並列第三的佳績，二五年摘下首座ＪＬＰＧＡ冠軍，並十二度挺進前十名，本月富士軟片女子公開賽再拿下第二座ＪＬＰＧＡ冠軍，同時是職業生涯第十三冠，世界排名提升到第一百名，登上台灣女子職業高爾夫選手首位，展現近年突破自我及累積的成果。

旅日至今邁入第四年，成為高球新「一姊」的吳佳晏坦言，今年開季時的不穩定，自己壓力不小，但換長推桿後狀態回穩，再拿下富士軟片女子公開賽冠軍、締造個人排名新高，讓她對自己更有信心，「我很享受這樣的過程，壓力讓自己更有動力往目標前進」。

吳佳晏特別感謝一直以來支持她的中國信託銀行，今年適逢中國信託成立六十周年，邁入第十五年的中國信託女子公開賽持續由日次巡與台巡共同認證，下月將在東方高爾夫俱樂部點燃戰火。