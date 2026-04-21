行動電源起火頻傳 立委促運安會強化監管

近期國內外接連發生行動電源在火車、飛機上冒煙、起火，引發安全疑慮。立委要求國家運輸安全調查委員會強化監管與預警能力。運安會主委林信得表示，將針對相關建議進一步研究處理，若案例增加，不排除提出系統性改善建議。

台鐵前幾天發生旅客攜帶行動電源起火意外，班次延誤卅二分鐘。日本大阪地鐵日前也發生行動電源起火，影響廿一班列車，類似事件頻傳，已對公共運輸造成衝擊。

立委何欣純指出，主管機關不應再將此類事件視為零星個案，而應建立完整的事故資料庫，從個案調查提升至系統性風險分析，並定期發布安全改善建議報告，同時建立跨部會通報與協調平台，必要時發布安全警示，以降低整體風險。

林信得回應，若未來個案數量增加，運安會將主動提出系統性建議。目前已有安全改善建議報告機制，至於建立跨部會平台與發布安全警示，將再評估可行性。

立委洪孟楷等人關注，台鐵調車場常出現重大調車事故，且集中在七堵與花蓮，運安會表示，台鐵的調車事故確實偏高。運安會二○一九年成立到現在，總共有七十六件調車事故。林信得說，上個月碰到台鐵總經理有跟他說明這些狀況，將來若再累積發生相關案例，運安會可能專案報告至行政院處理。

台鐵公司表示，為防止調車事故，已於四月十五日由董事長、總經理召集各單位研討「調車作業安全檢討會議」訂定預防機制，對違反ＳＯＰ人員及主管均應負相對的責任，加重懲處。