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杜絕狼醫！醫改會籲性平納入醫院評鑑 堵制度漏洞

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
台大醫院昨天舉辦性別平等與性騷擾防治宣導活動，該院去年十一月實施「性平風險評估表」新制，成為內控管理的一環。記者潘俊宏／攝影
台大醫院昨天舉辦性別平等與性騷擾防治宣導活動，該院去年十一月實施「性平風險評估表」新制，成為內控管理的一環。記者潘俊宏／攝影

台大醫院近年爆出多起性騷擾及性侵害事件，院長余忠仁昨再次向受害者與大眾表達歉意，為避免發生類似醜聞，該院於去年十一月起實施「性平風險評估表」新制。醫改會執行長林雅惠指出，單靠醫院宣示「零容忍」難以真正解決問題，如果能將性平指標納入醫院評鑑制度，應可促使各醫療機構落實管理責任。

台大醫院昨舉辦性別平等與性騷擾防治宣導活動，余忠仁表示，面對多起憾事，台大痛定思痛，參考歐美國家作法，於去年十一月推出「性平風險評估表」新制，這並非針對個案懲處，也不是等到接受申訴，才開始啟動，而是「內控管理」的一環。

各單位定期自我檢視日常工作中，可能存在的性平風險，例如同仁彼此接觸距離、工作場域互動型態、醫病溝通情境等，預估風險程度。台大醫院副院長高淑芬說，只要涉及性別不當言行等傷害，醫院鼓勵立即通報，設有專責窗口，即時處理。

醫改會執行長林雅惠表示，「狼醫事件」不僅重創病患信任，也揭開了醫療體系內部長期存在的權力不對等與制度漏洞，若缺乏完整制度改革，類似事件恐難杜絕。

林雅惠以近期多起事件為例，整理各項弊端，例如，少部分醫師利用專業權威，在無護理人員陪同下，進行不當檢查，甚至假借醫療名義，侵害病患，造成嚴重身心創傷。再者，部分醫院並未建立有效隔離機制，導致加害者仍可接觸被害人，在調查期間造成「二度傷害」。

另外，懲戒制度被批評反應過慢，從案發到處分歷時冗長，難以發揮嚇阻效果。林雅惠說，醫療體系通報與申訴機制仍不透明，若醫院未主動通報，外界無從得知醫師是否涉及性平違失，制度形同虛設。政府雖設置查詢平台，但資訊揭露不完整，甚至出現「醫師不同意就不公開」等漏洞。

林雅惠說，病患在身體脆弱、資訊不足等情況下接受檢查，若缺乏明確說明與第三方在場機制，極易成為受害者。此外，住院醫師、護理人員等可能因職級較低，即使遭受不妥對待，也不敢揭露或申訴不當行為。

林雅惠強調，單靠醫院宣示「零容忍」或舉辦性平活動，難以真正解決問題，關鍵在於衛福部應強化跨機關通報系統，縮短懲戒時程，定期公開性平案件統計與處理結果。如果能將性平指標納入醫院評鑑制度，應可促使各醫療機構落實管理責任。

性騷擾 台大醫院 醫改會 狼醫 衛福部

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