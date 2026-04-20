越南探親返台確診！高雄新增第4例境外登革熱案例

醫界在後疫情時代陷入深沉谷底，疫後醫療需求增加，醫護人員卻因身心俱疲與薪資結構失衡而出走，導致史上最嚴重的關床潮。與此同時，民眾也感受醫療資源緊縮，就醫自費醫療比率攀升，令人憂心的是，接軌國際治療標準的方案在健保預算的限制下，納入新藥、新科技速度落後於日本、韓國等競爭對手。

2026-04-21 00:00