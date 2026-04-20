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越南探親返台確診！高雄新增第4例境外登革熱案例
高雄市登革熱疫情再添境外移入個案。市府衛生局今公布新增第4例境外移入確診病例，個案為居住在仁武區20多歲女性，曾於今年2月前往越南探親，4月11日返台後，16日出現發燒、全身痠痛與頭痛等症狀，就醫採檢後PCR呈陽性確診。
防疫團隊接獲通報後，立即針對個案住家及活動足跡周邊展開疫調、採檢與環境清消等防疫作業，力求在第一時間阻斷病毒可能擴散的風險。
衛生局指出，近期東南亞與南亞地區登革熱疫情持續升溫，感染風險居高不下，特別提醒往返高風險國家的民眾與新住民，務必加強防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣物、使用防蚊液等，降低感染機率。
市府持續推動決戰境外策略，鼓勵民眾返國後提高警覺，若14天內出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似症狀，應在2日內主動就醫並接受採檢，一旦確診，還可領取2500元獎勵金。
此外，衛生局也強化社區防疫機制，籲民眾配合填寫「登革熱TOCC問卷系統」，就醫時掃描QR Code完成「防疫5問」，不僅有機會抽中萬元禮券，也有助醫師快速掌握旅遊史與接觸史，提升診斷效率。
隨氣溫逐步升高，病媒蚊活動趨於活躍，高市府再三提醒民眾落實居家環境巡檢，清除積水容器，從源頭杜絕病媒蚊孳生，避免疫情在社區擴散。
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