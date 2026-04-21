悠遊卡沖繩使用恐變少 等PayPay來台後談互惠

北市前市長柯文哲任內推動悠遊卡跨境支付進軍日本沖繩，二○二二年十一月開通，柯將此視為重要政績，卸任前赴沖繩推廣。悠遊卡公司昨赴北市議會做工作報告，表示沖繩不再繼續宣傳，仍可以使用，量能可能慢慢變少。

議員張斯綱關注悠遊卡在日本沖繩使用現況，悠遊卡公司總經理陳國君說，沖繩將不再額外宣傳，但仍可以使用，今年四月PayPay在台上路後將談互惠，日後在日本也能使用悠遊付。

陳國君表示，悠遊付拓展境外支付版圖，加入台灣財金資訊公司主導的電子支付國家隊，去年十二月起可運用在韓國。首波合作通路逾三十六萬個據點，涵蓋台灣旅客常消費的便利商店、免稅店。

他說，新加坡在地行動支付預計第三季來台，之後會由財金資訊公司向日本、新加坡談合作，讓悠遊付等電子支付到該地也能用。

悠遊卡公司董事長林志盈說明，當年在沖繩是與琉球商銀談合作，希望能用於沖繩單軌電車、便利商店，因設備建置需要經費，最後沒談成。國際通商家部分，負責收單的琉球商銀在機台上沒整合，台灣民眾以悠遊卡付費時，又多了和店員溝通使用悠遊卡的時間成本。

林志盈說，悠遊卡在沖繩還是能使用，用於水族館、觀光景點等，商家部分不會額外宣傳，量能將慢慢變小。