聽新聞
0:00 / 0:00

悠遊卡沖繩使用恐變少 等PayPay來台後談互惠

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
在日本市占率超過六成、用戶數突破7千萬的行動支付龍頭PayPay將率先導入7-ELEVEN。圖／統一超商提供
在日本市占率超過六成、用戶數突破7千萬的行動支付龍頭PayPay將率先導入7-ELEVEN。圖／統一超商提供

北市前市長柯文哲任內推動悠遊卡跨境支付進軍日本沖繩，二○二二年十一月開通，柯將此視為重要政績，卸任前赴沖繩推廣。悠遊卡公司昨赴北市議會做工作報告，表示沖繩不再繼續宣傳，仍可以使用，量能可能慢慢變少。

議員張斯綱關注悠遊卡在日本沖繩使用現況，悠遊卡公司總經理陳國君說，沖繩將不再額外宣傳，但仍可以使用，今年四月PayPay在台上路後將談互惠，日後在日本也能使用悠遊付。

陳國君表示，悠遊付拓展境外支付版圖，加入台灣財金資訊公司主導的電子支付國家隊，去年十二月起可運用在韓國。首波合作通路逾三十六萬個據點，涵蓋台灣旅客常消費的便利商店、免稅店。

他說，新加坡在地行動支付預計第三季來台，之後會由財金資訊公司向日本、新加坡談合作，讓悠遊付等電子支付到該地也能用。

悠遊卡公司董事長林志盈說明，當年在沖繩是與琉球商銀談合作，希望能用於沖繩單軌電車、便利商店，因設備建置需要經費，最後沒談成。國際通商家部分，負責收單的琉球商銀在機台上沒整合，台灣民眾以悠遊卡付費時，又多了和店員溝通使用悠遊卡的時間成本。

林志盈說，悠遊卡在沖繩還是能使用，用於水族館、觀光景點等，商家部分不會額外宣傳，量能將慢慢變小。

韓國 日本 北市

延伸閱讀

餘額不足也能搭公車 台灣交通卡1制度讓日本人大讚「好貼心」

從京都玩到沖繩 日本必看世界遺產TOP 10

在日本地鐵穿拖鞋超突兀？他實測全站「只有自己」 網搖頭：地點是關鍵

學者論戰時兵推 關注支付系統、危機溝通

相關新聞

郭智輝曝罹患「隱形癌王」膽管癌 並說「可怕的是它完全不會痛」

經濟部長前部長郭智輝去年8月因「健康因素」請辭， 他今天突然在臉書指出，自己罹患膽管癌，已接受治療。膽管癌是從膽管上皮細胞長出來的惡性腫瘤，是除肝癌外，第二常見的肝膽惡性腫瘤，也被稱為膽道癌，有「隱形癌王」之稱，因為早期難發現，臨床上6至7成病人確診時已是晚期。

健康主題館／走路喘易疲倦 二尖瓣逆流可微創修補

78歲張姓婦人近年出現走路就喘、容易疲倦、下肢水腫、夜間無法平躺等症狀，原以為只是年紀大、體力變差，就醫檢查竟發現罹患重度「二尖瓣逆流」，甚至出現心臟衰竭徵象。經醫療團隊評估後，採用微創經導管修補術治療，術後隔日即可下床，呼吸困難明顯改善，順利出院返家。

悠遊卡沖繩使用恐變少 等PayPay來台後談互惠

北市前市長柯文哲任內推動悠遊卡跨境支付進軍日本沖繩，二○二二年十一月開通，柯將此視為重要政績，卸任前赴沖繩推廣。悠遊卡公司昨赴北市議會做工作報告，表示沖繩不再繼續宣傳，仍可以使用，量能可能慢慢變少。

倒數一周！劉珒鋼琴獨奏 雙人套票88折

隨著演出進入倒數一周，十七屆蕭邦鋼琴大賽銅牌及馬祖卡獎得主——劉珒（Kate Liu），四月廿八日在國家音樂廳獨奏會，雙人套票八八折限時優惠中，邀請樂迷把握最後購票機會。

杜絕狼醫！醫改會籲性平納入醫院評鑑 堵制度漏洞

台大醫院近年爆出多起性騷擾及性侵害事件，院長余忠仁昨再次向受害者與大眾表達歉意，為避免發生類似醜聞，該院於去年十一月起實施「性平風險評估表」新制。醫改會執行長林雅惠指出，單靠醫院宣示「零容忍」難以真正解決問題，如果能將性平指標納入醫院評鑑制度，應可促使各醫療機構落實管理責任。

行動電源起火頻傳 立委促運安會強化監管

近期國內外接連發生行動電源在火車、飛機上冒煙、起火，引發安全疑慮。立委要求國家運輸安全調查委員會強化監管與預警能力。運安會主委林信得表示，將針對相關建議進一步研究處理，若案例增加，不排除提出系統性改善建議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。