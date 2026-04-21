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家貓數量 首度超越家犬

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

農業部昨發布二○二五年全國家犬、家飼養數量電訪調查推估結果，全國推估家犬數一四六萬二五二八隻，相較上期二○二三年統計的一四八萬六三七隻，減少一萬八一○九隻；家貓則為一七四萬二○三三隻，相較上期大增四十三萬五八四隻，大增近百分之卅三，這也是家貓數量首度超越家犬，被喻為「貓派」勝過「狗派」。

農業部動物保護司表示，經分析全國飼養家犬的家庭比率仍略高於飼養家貓比率，但國人飼養兩隻或以上家犬的比率與二○二三年調查相比無明顯差異，但飼養兩隻或以上家貓的比率則較以往調查增加，也使得家貓飼養總數明顯增加。

該統計每兩年進行一次，兩年前農業部公布二○二三年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果，全國推估家犬數為一四八萬六三七隻，已經較二○二一年家犬數增加百分之十九，家貓則大幅增加百分之五十。

農業部動保司長江文全說，犬貓飼養其實也反映國人社會結構的改變，現代高都市化，小家庭、單身、空巢族等都不斷增加，養貓一來對空間、散步要求不高，也沒有吠叫情形，對周遭干擾也較低，確實更適合現在的家庭，對上下班的飼主的時間也更有彈性。

寵物管理指標方面，動物保護法已於二○二四年公告將家貓納入應辦理寵物登記對象，並給予一年緩衝期，自今年起正式執法。本次調查顯示，家貓登記率由二○二三年百分之五十八提升至去年百分之六十六，但仍有相當比例飼主尚未明確認知家貓應辦理登記。

家犬登記率部分，嘉義縣、嘉義市、雲林縣及基隆市的母犬絕育率顯著低於全國平均，呼籲飼主依規定辦理登記及落實絕育，做好源頭管理，減少遊蕩犬貓。

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