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寵物醫療收費不一 醫籲落實獸醫法

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北報導
寵物醫療包含檢查、麻醉、手術等，難用單一標準範本定義責任。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
寵物醫療包含檢查、麻醉、手術等，難用單一標準範本定義責任。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

寵物醫療也屢爆爭議，但欠缺專屬定型化契約。北市獸醫師公會副理事長楊靜宇表示，寵物醫療涉及多物種的確複雜，但寵物醫療若能好好落實「獸醫師法」，會比定型化契約還完美。

寵物醫療包含檢查、麻醉、手術等，難用單一標準範本定義責任，但也因寵物醫療收費不一，屢屢引發消費爭議。

根據北市法務局統計，台北市近五年寵物消費爭議，寵物醫療爭議共計七十三件，每年約十二至十六件；寵物美容爭議近五年有十八件。

寵物醫療是否也該有專屬定型化契約？本身是獸醫師的楊靜宇說，因寵物醫療涉及到相當多物種，這些寵物送來的時候都是生病狀況，牽扯的狀況太多，儘管農業部動植物防疫檢疫署也有考慮到這問題，但樣態實在太複雜。

楊靜宇說，還是要回歸獸醫師法落實三大重點，首先是獸醫親自診斷，再者是獸醫詳細說明寵物病情；該有的檢驗報告要如實交給飼主，飼主也有權利檢視開什麼藥等資訊，「如果能落實這些面向，會比定型化契約還完美」。

北市消保官葉家豪指出，飼主尋找寵物醫院或美容業者，要找信譽優良店家，避免購買預付型、儲值型商品，就醫或美容前一定要確認各項收費標準。若不幸發生寵物受傷等意外，務必第一時間拍照存證，並保留所有收據及對話紀錄。

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