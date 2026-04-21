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SPA、水療、游泳課…毛孩高端服務商機大

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
寵物洗澡收費從單次四百至上千元不等，寵愛毛孩的飼主仍願意掏錢埋單。記者余承翰／攝影 余承翰
寵物洗澡收費從單次四百至上千元不等，寵愛毛孩的飼主仍願意掏錢埋單。記者余承翰／攝影 余承翰

寵物美容商機可觀，以最基礎的洗澡為例，收費從單次四百至上千元不等，業者還標榜水療、ＳＰＡ、牛奶浴等升級服務，寵愛毛孩的飼主仍願意掏錢埋單。業者說，寵物商機無限，飼主將毛孩當家人，花在寵物身上比對自己更捨得。

台北市寵物商業同業公會理事曾麒頴說，飼主願意花錢讓寵物體驗各式美容、ＳＰＡ等，關鍵在於動物福利意識抬頭，服務內容也愈來愈多樣。例如水療就有多重作用，有些接近治療，寵物長照以水中散步、有氧運動或ＳＰＡ讓寵物放鬆身心為主，但寵物長照安養也需執照，工作人員須受訓，因需低度的醫療介入，如小傷口的換藥、點藥水等。

曾麒頴坦言，寵物美容除設備成本外，最貴的還是在人力，雇用一名懂得洗貓狗的Ｃ級美容師是一個價格，領有獸醫師助理執照又是另一個薪資行情。

「北歐寵物旅館」業者翁文倩表示，飼主願意花錢讓寵物按摩或放鬆，因按摩效果不錯，提升狗狗的催產素，有助於身心放鬆，加上城市的寵物運動量普遍不足，飼主也樂意讓寵物參加游泳課程，尤其對關節骨骼不好的幼犬、老犬，游泳不傷關節，飼主普遍願意購買服務。

家中飼養紅貴賓的陳姓飼主說，養長毛寵物須定期送洗、美容，才能解決毛髮打結問題，這些需專業技術，很難自己搞定。至於業者推出五花八門的游泳、ＳＰＡ等課程，他也願意花錢讓寵物去游泳，看到狗狗玩水開心模樣，就覺得值得了。

長照 寵物 狗狗

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