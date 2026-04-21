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健康你我他／同時閱讀多本書 讓生活交錯流動

聯合報／ 文／蔡婷然（金門烈嶼）
這本閱讀筆記本是我獨一無二的收藏與閱讀紀錄。圖／蔡婷然提供
這本閱讀筆記本是我獨一無二的收藏與閱讀紀錄。圖／蔡婷然提供

閱讀」是我的精神食糧，如同呼吸般自然。書中的文字彷彿空氣裡的氧氣，滋養著全身的細胞，讓身心靈充滿正能量，是保持年輕與活力的祕密。

書架上曾愛不釋手的書，是我大學時代珍貴的收藏。隨著年歲漸長，崇尚斷捨離的我，已鮮少購書，不是書店翻閱，就是去圖書館借書，一次帶回三、五本。這些等待被翻閱的書，被我安放在家中的各個角落，就像尋寶一樣，隨時隨地都能展開一段閱讀饗宴。

一天之中，我將時間切分成幾個片段，每本書讀到一個段落，便夾上一枚精緻的書籤，作為下次翻閱的起點。我特別享受同時閱讀多本書的樂趣，讓不同的思緒在生活裡交錯流動。

翻開書頁，當下展開作者與我的對話，那是一種不可言喻的心靈溝通和情感連結。字裡行間的觀念與方法，我願意抱持實驗的精神融入生活。我還有一個特別的閱讀習慣，喜歡將書中的金玉良言摘錄成筆記，不僅加深印象，也成為激勵自己的力量。這本筆記是獨一無二的收藏與閱讀紀錄，待日後再翻閱時，總能勾起滿滿的感動與回憶。

每當沉浸在閱讀的心流裡，不僅忘卻時間的流轉，也暫時放下了煩憂。此刻，再啜飲一口溫潤的奶茶，更添一份自在與樂活。

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