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洗腎病友 扛40公斤透析用品 到加拿大追極光

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
腎友陳先生(圖)扛著40公斤的透析用品遠赴加拿大追極光 。圖／亞東醫院提供
腎友陳先生(圖)扛著40公斤的透析用品遠赴加拿大追極光 。圖／亞東醫院提供

洗腎不等於失去自由，亞東醫院病友陳先生年初一個人扛著40公斤的透析用品，遠赴零下30度的加拿大追極光，他飛越9100公里、歷經「12+3小時」的長途飛行，在攝氏負30度的黃刀鎮看見了夢想中的極光，他用自身經歷告訴大家：「洗腎不是要改變你的生活，而是讓你的生活不被改變。」

陳先生昨天在亞東醫院以「極光之約：跨越腎限，逐夢北國」為題分享這次旅途，亞東醫院也展現以醫病共享決策結合數位智能照護，院長邱冠明說，即使病友洗腎，依然可自由追夢；健保署推動「以家為中心的居家透析」政策，健保署長陳亮妤指出，目標要將居家透析比率由7%提高至18%。

腎友陳先生扛著40公斤的透析用品(圖)遠赴加拿大追極光 。圖／亞東醫院提供
腎友陳先生扛著40公斤的透析用品(圖)遠赴加拿大追極光 。圖／亞東醫院提供

陳先生表示，此次極光之旅，他用專屬的「加熱箱」維持藥水溫度，克服極地低溫，配合追極光，將透析融入日夜顛倒的作息，睡到中午12點起床換液、晚上7點第二次換液，半夜1點看完極光後再完成最後一次換液，讓飯店化身臨時洗腎室。同時每天將血壓等數據上傳至「亞東愛健康」系統，讓醫療團隊跨國即時監控。

亞東醫院腎臟內科主任楊如燁表示，洗腎就像為身體找一位「代班清潔工」，關鍵在選擇最符合病人生活型態的治療方式。血液透析定點定時，固定時間至醫療院所，適合可配合排班者；腹膜透析可於居家操作，具高度彈性，適合維持工作或旅遊需求者。

楊如燁表示，院方導入病人決策輔助工具（PDA），透過醫病共享決策，協助找出最適合的透析模式。另外，亞東護理團隊開發視覺化教具等，將無菌操作流程標準化，提升病友操作安全性。居家透析流程具象化之後，協助病友反覆練習，降低感染疑慮並提升自行操作信心。

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