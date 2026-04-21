健康名人堂／醫療是投資 從「看得起」轉型「看得好」

醫界在後疫情時代陷入深沉谷底，疫後醫療需求增加，醫護人員卻因身心俱疲與薪資結構失衡而出走，導致史上最嚴重的關床潮。與此同時，民眾也感受醫療資源緊縮，就醫自費醫療比率攀升，令人憂心的是，接軌國際治療標準的方案在健保預算的限制下，納入新藥、新科技速度落後於日本、韓國等競爭對手。

縮減支出 犧牲醫療與韌性

在充滿焦慮與無力感的健保醫療環境下，世界衛生組織疫後呼籲，世界各國政府應加強投資醫療體系以建構完整的公共衛生系統。因此，於2023年2月提出的「台北健康照護宣言」，筆者率先提出解決醫界困境的核心倡議，「醫療是投資，不是成本。」呼籲政府於2028年達到醫療保健支出占GDP8%以上，使健康投資水準與國際接軌。

過去廿多年，台灣社會將醫療支出視為社會成本，不斷縮減支出，但健康投入與產出的實證數據顯示，台灣醫療衛生支出占GDP不到7%，低於日本的11%及韓國的9%，當我們用低於鄰國的健保支出維持醫療體系，最終犧牲的就是醫療服務的「韌性」。醫療機構沒有健康的財務韌性，就沒有穩定的醫療品質，更沒有國民的健康安全。

下一步 優化就醫流程品質

「醫療是投資，不是成本」的倡議後，這兩年社會各界凝聚共識，政府推動「健康台灣」，連續兩年健保總額預算成長率達5.5%；加計公務預算的挹注，實質成長率高達8%以上。在強力健保預算挹注下，實質改變反映在「人」的身上。

近兩年，護理人員薪資較過去十年大幅調升，這對於留任醫事人才、穩定醫療量能至關重要。健保署也加速新藥及新科技與國際標準接軌，例如放寬急性中風病人溶栓與取栓適應症、加速納入並放寬癌症新藥使用條件。當醫療機構有了財務韌性，才有喘息空間思考「優化」就醫流程與品質，而非只是「存活」下去。

醫療機構為包括護理人員在內的全體醫護同仁加薪，薪資待遇到位，醫界才有底氣吸引年輕人才回流。屆時社會各界期待的「三班護病比入法」，才能在人力充足的基礎上水到渠成。醫療支出的增加，最終受益者是全體民眾。隨著醫療支出占GDP占比的提升，我們預期台灣民眾的健康指標將迎來顯著的翻轉。

正確的策略方向不能停下來。醫療投資需要政府長期投入，這是一場馬拉松，而不是短跑競賽，在未來的幾年內，必須維持醫療投資動能，確保健保總額預算成長率不能低於5%，以達成醫療支出占GDP8%以上為目標。

過去台灣醫療就醫可近性高，性價比高，使民眾負擔得起，可說是「看得見」、「看得起」，但是應轉型為「看得好」，即民眾健康指標提高。期待台灣醫療願景從提供有效率的醫療服務，到建構具國際水準、高效能且具尊嚴的醫療照護。