健康主題館／走路喘易疲倦 二尖瓣逆流可微創修補

78歲張姓婦人近年出現走路就喘、容易疲倦、下肢水腫、夜間無法平躺等症狀，原以為只是年紀大、體力變差，就醫檢查竟發現罹患重度「二尖瓣逆流」，甚至出現心臟衰竭徵象。經醫療團隊評估後，採用微創經導管修補術治療，術後隔日即可下床，呼吸困難明顯改善，順利出院返家。

國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師蘇彥伯指出，二尖瓣逆流是高齡者常見的退化性瓣膜疾病之一，盛行率隨年齡增加。臨床統計，75歲以上可能高達10%，但是很多患者並不曉得自己有這樣的問題。初期通常無症狀，但隨病情加重會出現易喘、心悸、呼吸困難，患者以為是老化或體力衰退，導致延誤就醫。

超高齡社會患者逐年增

二尖瓣逆流是因瓣膜無法緊密閉合，使血液在心臟收縮時回流至左心房，造成心臟擴大、肺水腫及心衰竭。蘇彥伯表示，其病因分成兩大類，一類是原發性，為瓣膜脫垂、損壞等；另一類則是續發性，因心臟功能先壞了，拉扯瓣膜使其無法完全閉合。

台灣進入超高齡社會，二尖瓣逆流患者人數逐年增加，過去治療重度患者，多仰賴開心手術進行瓣膜修補或置換，但對年長、體弱或合併多重慢性疾病的患者而言，手術風險高、恢復期長。蘇彥伯以張姓婦人為例，因年紀大、體能不佳且合併高血壓、糖尿病，不適合傳統開心手術。

「二尖瓣逆流的病程達到重度時，已屬於結構性的不可逆傷害，恐危及性命。」蘇彥伯指出，當心臟功能嚴重受損，可能會導致心衰竭，因此若醫師聽診出現「心雜音」時，應進一步接受心臟超音波、心電圖及胸部X光檢查，及早揪出瓣膜疾病。

老年、三高是高危險群

當瓣膜鈣化、硬化、脫垂或關閉不全時，血液通過就會不順，產生異常亂流的聲音。蘇彥伯說，老年人、三高及慢性腎臟病患者是瓣膜疾病的高危險群，心臟退化更與三高有密切相關，建議要落實「減鹽、低油、規律運動」的生活管理來延緩惡化。

近年隨著醫療技術進步，「經導管二尖瓣緣對緣修補術（TEER）」逐漸成為重要治療選項。蘇彥伯說，這項手術透過鼠蹊部血管進入心臟，將裝置送至瓣膜位置進行夾合修補，不需開胸或停止心臟運作，傷口僅約數毫米，術後恢復時間大幅縮短，特別適合高齡或高手術風險族群。

這項手術除應用於二尖瓣逆流外，也逐步擴展至三尖瓣疾病。蘇彥伯強調，心臟瓣膜疾病治療需由心臟內科與外科團隊共同評估，選擇最適合個別患者的治療方式，年輕且身體條件良好的患者，仍以傳統手術為首選；而高風險族群則可透過導管技術獲得安全有效的治療機會。

蘇彥伯提醒，臨床上二尖瓣逆流病患有一定比例患有心律不整、心房顫動，除了惡化二尖瓣逆流程度，還會增加血栓及心因性中風的風險。若出現活動喘、夜間無法平躺、下肢水腫等症狀，應及早就醫檢查。高齡者更應提高警覺，因為「喘」不一定只是老化，也可能是心臟發出的警訊。

二尖瓣逆流

症狀：輕度通常無症狀，中重度可能出現呼吸急促、喘、平躺時呼吸困難，以及容易疲倦、心悸、胸悶等；嚴重者會導致心臟衰竭。

注意事項：輕度患者需定期追蹤，或依醫師建議進行心臟超音波。日常要避免劇烈運動、戒菸、控制血壓。

就醫時機：若稍微活動就喘，有心悸、胸悶、氣喘等症狀，務必回診。