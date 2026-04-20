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郭智輝曝罹患「隱形癌王」膽管癌 並說「可怕的是它完全不會痛」

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
經濟部長前部長郭智輝去年8月因「健康因素」請辭， 他今天突然在臉書指出，自己罹患膽管癌。圖／本報資料照片
經濟部長前部長郭智輝去年8月因「健康因素」請辭， 他今天突然在臉書指出，自己罹患膽管癌。圖／本報資料照片

經濟部長前部長郭智輝去年8月因「健康因素」請辭， 他今天突然在臉書指出，自己罹患膽管癌，已接受治療。膽管癌是從膽管上皮細胞長出來的惡性腫瘤，是除肝癌外，第二常見的肝膽惡性腫瘤，也被稱為膽道癌，有「隱形癌王」之稱，因為早期難發現，臨床上6至7成病人確診時已是晚期。

郭智輝表示，去年他因為臉色憔悴，總統賴清德多次要他去做體檢，「總統幾次在會議上耳提面命，叫我一定要去做身體檢查，我聽他的話去了，沒想到檢查結果令人驚嚇，癌症指數標準值是5，我那次驗出來是44。」他在台大做了一連串檢查，最終確定是膽管癌。郭智輝透露，「可怕的是它完全不會痛，完全看不出來生病了」。

根據肝基會好心肝會刊衛教資料，發生於膽管的癌症統稱為膽管癌，依照位置又可分為肝外膽管癌、肝門部膽管癌與肝內膽管癌。其中以肝門部膽管癌較常見，佔60至70%，其次為肝外膽管癌及肝內膽管癌。肝內膽管癌因位在肝臟內，初期症狀不明顯，多半腫瘤很大造成壓迫才浮現症狀，預後較差；肝外膽管癌則因為位置的關係，腫瘤長到1、2公分就可能出現黃疸，相對之下較易早期發現。

膽管癌是從膽管上皮細胞衍生的惡性腫瘤，是第二常見的肝膽惡性腫瘤，在國人肝膽惡性腫瘤中，近9成為肝細胞癌，約1成是膽管癌，其它更少見則是惡性血管瘤和肝淋巴癌等。

國內膽管癌的發生率約為10萬分之4，較好發於60至70歲的高齡者，男性多於女性。多數膽管癌找不到確切的致病原因，不過一般認為危險因子包括先天膽道構造異常、罹患容易反覆造成膽道發炎的疾病、肝內結石或寄生蟲、慢性B、C型肝炎患者、肝硬化病人、肥胖等。

 在所有癌症中，膽管癌可說是最為棘手的癌症之一，很難早期發現早期治療。影像檢查馬詭不易揪出早期膽管癌，只有肝內膽管癌比較有機會透過腹部超音波早期發現；肝外膽管癌即使透過磁振造影、電腦斷層等影像檢查，因為沒有特異表現，都很難早期診斷。

好心肝會刊衛教資料指出，早期膽管癌並無特別症狀，一旦有黃疸、皮膚癢、體重減輕、食慾不振、發燒和腹痛等症狀時，多半已經晚期，合併發生膽管阻塞情形。沒有特別有效的篩檢方式是面對膽管癌很大的困境，建議高危險族群或有膽管癌家族史者，要更注意健康狀況，不妨定期到醫院接受腹部超音波檢查，提高早期發現的機率。

賴清德 郭智輝 經濟部長

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