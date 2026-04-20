在家也能做！用糙米做玄米茶 台東農改場提供自製簡易妙方

愈來愈多人追求健康的手作居家飲食。農業部台東區農業改良場推薦用糙米製作、不含咖啡因的玄米茶，並提供自製簡易妙方。

台東農改場今天發布新聞稿，因玄米茶製作方式相當親民，適合居家手作，台東農改場特別針對糙米原料的浸泡及焙炒時間，建立簡易玄米茶手作焙炒要點，並比較秈米、稉米（台稉9號）及稉香米（台東36號）等不同糙米原料於焙炒後的風味差異，提供消費者自製的參考。

台東農改場表示，玄米茶的製作過程兼具實用性與操作樂趣，不僅為家庭日常增添多元飲品選擇，也讓民眾進一步認識稻米的多元應用價值。

台東農改場指出，玄米茶的製作流程雖然簡單，但其實藏有影響風味表現的學問，製作時應先將糙米洗淨後浸泡30分鐘並瀝乾水分，此時糙米含水率約20%，接著以乾鍋不加油的方式，用中小火持續翻炒，直至米粒轉為褐色，且散發焙炒香氣，即可起鍋放涼。

台東農改場以300克糙米為例，將水分炒乾後，約需22分鐘即可使糙米呈褐色，此時米粒溫度約為180℃，成品含水率0.40-0.60%、水活性0.15-0.25Aw、製成率約為85%，冷卻後保存於密封罐可隨時沖泡飲用。

台東農改場表示，玄米茶迷人的香氣，主要來自糙米在焙炒過程發生梅納反應，形成特有的烘焙香氣、溫潤風味與咖啡色澤。焙炒過程中須特別留意火候控制與翻炒均勻度，當米粒呈現金黃色時，茶湯清淡順口、帶有淺淺米香；顏色逐漸加深，玄米香氣更加濃郁厚實。但若焙炒過度，香氣逐漸轉為焦香，顏色變成深褐色，易產生苦澀感。

另外，不同稻米品種製成的玄米茶，各自展現不同風味特色。台東農改場指出，以秈米製作的玄米茶，烘焙香氣較濃厚但不回甘；稉米沖泡後的茶湯口感順口，自然回甘；稉香米製作的玄米茶，則會多一層特殊香氣。

台東農改場表示，由於糙米保留麩皮、胚芽與胚乳，富含膳食纖維及多種維生素，兼顧營養與美味。