快訊

大嫂被凌虐到不成人形！Jisoo打破沈默發聲「嚴正切割」

規模上修至7.7…日本強震出現長周期震動、達「難以站立」等級

帶恆河水回台灣…瓶底長不明菌體引恐慌 台男急致歉：已送返印度

聽新聞
0:00 / 0:00

在家也能做！用糙米做玄米茶 台東農改場提供自製簡易妙方

中央社／ 台北20日電
隨著居家飲食與手作風氣盛行，簡單又健康的飲品逐漸受到關注。其中，香氣溫潤、不含咖啡因的玄米茶因製作方式相當親民，適合居家手作。圖／農業部台東區農業改良場
隨著居家飲食與手作風氣盛行，簡單又健康的飲品逐漸受到關注。其中，香氣溫潤、不含咖啡因的玄米茶因製作方式相當親民，適合居家手作。圖／農業部台東區農業改良場

愈來愈多人追求健康的手作居家飲食。農業部台東區農業改良場推薦用糙米製作、不含咖啡因的玄米茶，並提供自製簡易妙方。

台東農改場今天發布新聞稿，因玄米茶製作方式相當親民，適合居家手作，台東農改場特別針對糙米原料的浸泡及焙炒時間，建立簡易玄米茶手作焙炒要點，並比較秈米、稉米（台稉9號）及稉香米（台東36號）等不同糙米原料於焙炒後的風味差異，提供消費者自製的參考。

台東農改場表示，玄米茶的製作過程兼具實用性與操作樂趣，不僅為家庭日常增添多元飲品選擇，也讓民眾進一步認識稻米的多元應用價值。

台東農改場指出，玄米茶的製作流程雖然簡單，但其實藏有影響風味表現的學問，製作時應先將糙米洗淨後浸泡30分鐘並瀝乾水分，此時糙米含水率約20%，接著以乾鍋不加油的方式，用中小火持續翻炒，直至米粒轉為褐色，且散發焙炒香氣，即可起鍋放涼。

台東農改場以300克糙米為例，將水分炒乾後，約需22分鐘即可使糙米呈褐色，此時米粒溫度約為180℃，成品含水率0.40-0.60%、水活性0.15-0.25Aw、製成率約為85%，冷卻後保存於密封罐可隨時沖泡飲用。

台東農改場表示，玄米茶迷人的香氣，主要來自糙米在焙炒過程發生梅納反應，形成特有的烘焙香氣、溫潤風味與咖啡色澤。焙炒過程中須特別留意火候控制與翻炒均勻度，當米粒呈現金黃色時，茶湯清淡順口、帶有淺淺米香；顏色逐漸加深，玄米香氣更加濃郁厚實。但若焙炒過度，香氣逐漸轉為焦香，顏色變成深褐色，易產生苦澀感。

另外，不同稻米品種製成的玄米茶，各自展現不同風味特色。台東農改場指出，以秈米製作的玄米茶，烘焙香氣較濃厚但不回甘；稉米沖泡後的茶湯口感順口，自然回甘；稉香米製作的玄米茶，則會多一層特殊香氣。

台東農改場表示，由於糙米保留麩皮、胚芽與胚乳，富含膳食纖維及多種維生素，兼顧營養與美味。

台東 農改場 稻米 咖啡因 農業部

延伸閱讀

台南農改場發明自走土壤蒸汽消毒機 省工省錢成新利器

相關新聞

天氣大變臉！熱到36度後急轉雨彈 全台23日起連3天大雨開炸

氣象署表示，明天台南、屏東仍要留意局部攝氏36度以上高溫；23至25日因鋒面、東北季風及華南雲雨區接力影響，是本周降雨最...

日本青森規模7.4地震 氣象署：嚴密監視海嘯後續影響

中央氣象署今天下午4時4分發布海嘯消息，日本本州島東岸外海發生規模7.4地震，太平洋海嘯警報中心研判可能在太平洋地區引發...

台灣之光！只因客人一句話鑽研咖啡拉花 林紹興摘世界冠軍

WCC世界盃拉花大賽日前在美國舉行，台灣選手林紹興奪冠，台灣咖啡協會今天為他舉行返台後記者會。他說，只因民宿客人想喝鮮奶...

在家也能做！用糙米做玄米茶 台東農改場提供自製簡易妙方

愈來愈多人追求健康的手作居家飲食。農業部台東區農業改良場推薦用糙米製作、不含咖啡因的玄米茶，並提供自製簡易妙方

男星自曝母親懷胎15個月才生下他？名醫：這天方夜譚 應是記錯時間

藝人黃新皓在節目中自述，因本身信仰虔誠，且從小就有「帶天命」的特殊體質，母親「懷胎15個月」才生下他，做父母的都覺得這是神蹟。不過，婦產科醫師認為，從現代醫學角度來看，這樣的說法幾乎不可能成立，天方夜譚，嚴重違背胎兒安全原則。

桃機攜手中油簽署MOU 共同落實生態保護與永續發展

桃園國際機場公司今天與台灣中油股份有限公司今簽署「生物多樣性保育合作備忘錄（MOU）」，由機場公司董事長楊偉甫及中油公司董事長方振仁代表簽署，象徵機場大聯盟兩大夥伴在ESG永續治理上的深度結盟，攜手推動生態永續發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。