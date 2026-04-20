男星自曝母親懷胎15個月才生下他？名醫：這天方夜譚 應是記錯時間

藝人黃新皓在節目中自述，因本身信仰虔誠，且從小就有「帶天命」的特殊體質，母親「懷胎15個月」才生下他，做父母的都覺得這是神蹟。不過，婦產科醫師認為，從現代醫學角度來看，這樣的說法幾乎不可能成立，天方夜譚，嚴重違背胎兒安全原則。

黃新皓透露，母親當年向神明祈求子嗣後才懷孕，並歷經長達15個月孕期，認為這與自己自幼能通靈有關。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈對此說法持保留態度，強調應回歸科學與產科常識檢視。臨床上確實可能出現「以為懷孕很久」的情況，最常見原因是時間計算錯誤。

黃建霈指出，懷孕周期有誤，通常是因為女性月經週期不規律，或未在懷孕初期就進行產檢，導致受孕時間難以精準推算，進而誤判懷孕週數，這類情況在門診並不罕見。但若超過42周就已經是高風險，更不用說是15個月，幾乎是天方夜譚。

台灣周產期醫學會理事長施景中表示，正常懷孕周期約為40週，若超過42周，就屬於「過期妊娠」，風險會明顯上升。一旦超過42周這個時間點，胎兒死亡率可能增加至一般足月胎兒的數倍，且胎盤功能會逐漸老化，無法有效提供氧氣與養分，甚至可能釋放對胎兒不利的物質。

從醫學角度來看，胎兒在子宮內的發育有其生理極限，施景中說，隨著孕期拉長，胎盤逐漸退化、羊水減少，會讓胎兒活動力下降，反而會增加窘迫甚至死亡風險，因此臨床上通常不會讓孕期自然延長過久，必要時會採取引產或剖腹生產。

施景中指出，若未透過早期超音波確認周數，僅以「月經沒來」或主觀感覺推估，確實可能產生誤差，但這並不代表實際懷孕時間真的延長。孕期管理應以專業醫療為依據，定期產檢、確認周數與胎兒狀況，才是確保母嬰安全的關鍵。