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金點沙龍亞洲巡迴終站5月高雄登場 聶永真等3大設計師開講

中央社／ 台北20日電

走訪上海、首爾及曼谷等城市後，金點設計獎「設計觀點x金點沙龍」亞洲終場5月將在高雄登場，預計由3名曾獲金點年度最佳設計獎得主，包含聶永真、郭恩愷及曾郁婷帶來分享。

台灣設計研究院今天發布新聞稿表示，金點設計獎「設計觀點x金點沙龍」以文化交流為核心，每年前往亞洲各大創意重鎮，邀請評審與得主分享實務與觀點，曾於吉隆坡、成都、新加坡等多地激盪火花。

由設計師聶永真創辦的團隊「永真急制Workshop」，去年以「台中綠美圖－視覺識別」獲得金點傳達設計類年度最佳設計獎，「設計觀點x金點沙龍」邀請聶永真為代表，將以「低限是一種立場」為題，解析得獎設計從概念推敲到視覺發展的過程。

長瑜企業專案經理曾郁婷去年參與研發「MerrylockMK6070 家用自動空氣穿線複合機」，則獲金點產品設計類年度最佳設計獎，這次活動中將以「當個小孩做選擇：從得獎作品看產品設計的決策與取捨」為題，解析產品在現實限制下的思考邏輯及關鍵決策，並回顧開發過程中的設計取捨。

森林木人建築工作室主持人郭恩愷曾連續獲得3屆金點設計獎「年度最佳設計獎」肯定，包括2020年的「窩流餘燼｜EMBERS 曲木吧台空間」、2021年的「Maker Space 瓶蓋工廠台北製造所」及2024年的竹構作品「橋繭」。這次他將以「步入森林，用雙手把樹與竹彎成建築」為題，回望其創作軌跡，並分享自然材料的創新應用可能。

2026「設計觀點x金點沙龍」高雄場將於5月8日下午2時在高雄流行音樂中心低音塔6樓「台灣設計研究院南方實驗室」舉辦，活動為免費參加。

設計 聶永真 新加坡 上海 高雄

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