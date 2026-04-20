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「英雄所賤略同」邀觀眾上台演出 從笑聲體會人生

中央社／ 台北20日電

延續舞台劇「會演是英雄」3年巡演、累積6萬人次口碑的爆笑熱潮，全新續作「會演是英雄2」之「英雄所賤略同－HeroEmotion」即將推出，邀觀眾上台從笑聲體會人生。

「英雄所賤略同」邀請「國民婆婆」鍾欣凌、金鐘綜藝六金得主曾國城、全能喜劇鬼才唐從聖以及百變舞台魅力女星康茵茵等演員演出，以脫口喜劇、漫才、情境劇與高度互動的沉浸式劇場形式，帶領觀眾一邊大笑、一邊學會「當代賤學」。

製作人唐從聖透過英雄會文創發布的新聞稿表示，「會演是英雄」系列從生活出發，把生活中那些看似不起眼的小事，發展成段子、變成情境，從中找到趣味。唐從聖說，比起第1季著重表演，第2季更深入內在觀察，「成功的人都有一些隱藏版『劍招』，這一集就是把它揭露出來，甚至教大家怎麼見招拆招。」

唐從聖表示，這齣戲堪稱「沉浸式教戰喜劇」，「這次不只是互動，而是讓觀眾實際參與，甚至成為演員。」整個劇場宛如一場實兵演練，每場演出都因觀眾選擇不同而產生全新發展，「連我們自己都不知道結局會怎樣。」

曾國城表示，舞台上呈現的其實是生活中各種人與狀態，「透過表演能讓人更理解人際關係與處世方式，整理得更清楚。」首次加入的鍾欣凌，則以「搖滾的心態」迎接這次挑戰，她笑說與熟識的演員合作，「很像一群很熟的人在台上玩，一定會有很多火花。」

舞台劇「英雄所賤略同－Hero Emotion」將於7月24日至26日在台北城市舞台演出，9月底移師台中中山堂，10月底至11月初前進高雄衛武營戲劇院，11月21日參與台東藝術節於台東藝文中心演出，最終12月26日至27日於桃園展演中心展演廳登場。

鍾欣凌 唐從聖 曾國城

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