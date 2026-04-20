桃機攜手中油簽署MOU 共同落實生態保護與永續發展

桃園國際機場公司今天與台灣中油股份有限公司今簽署「生物多樣性保育合作備忘錄（MOU）」，由機場公司董事長楊偉甫及中油公司董事長方振仁代表簽署，象徵機場大聯盟兩大夥伴在ESG永續治理上的深度結盟，攜手推動生態永續發展。

機場公司表示，雙方簽署備忘錄之後，未來將針對桃園、基隆及新北等鄰近場域，推動涵蓋陸域與海域的生物多樣性保育行動，透過資訊共享、技術交流與資源整合，共同落實生態保護與永續發展的核心價值。

本次合作亮點在於「實踐先行、員工參與」，在MOU正式簽署前，雙方已於4月10日共赴竹圍漁港，機場公司永續長副總經理余崇立親率同仁展開小燕鷗繁殖棲地營造行動，透過棲地整地、假鳥擺設及庇護瓦設施布置等前置工作，為小燕鷗打造友善繁殖環境。

機場公司指出，小燕鷗屬第二級保育類夏候鳥，每年4月至8月為其繁殖期，此次事前棲地整備工作，有助於提升其繁殖成功率，亦體現雙方對生態保育「做中學、做中護」的實踐精神。未來，機場公司亦將持續號召同仁參與各項生態保育行動。

機場公司同仁也參與中油公司桃園煉油廠蝴蝶棲地營造計畫，透過食草與蜜源植物種植，協助復育黃裳鳳蝶等珍貴物種；以及參與基隆石門油庫的棲地友善工作坊，藉由親手編織生態爬梯，協助野生動物脫困溝渠，降低野生動物受困於排水設施的風險。透過實際參與，帶領同仁從生態議題的旁觀者，進一步成為生態保護的守護者。

未來桃園國際機場除持續強化航空樞紐功能外，更將致力於與周邊社區及自然環境建立和諧共生關係，透過與中油公司等機場大聯盟夥伴共同發揮的影響力，擴大永續行動效益，引領桃園國際機場邁向兼具現代化與生態價值的綠色機場。

機場公司同仁於竹圍漁港佈置模擬假鳥，為小燕鷗營造友善繁殖環境。圖/機場公司提供