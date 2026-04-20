台灣之光！只因客人一句話鑽研咖啡拉花 林紹興摘世界冠軍

WCC世界盃拉花大賽日前在美國舉行，台灣選手林紹興奪冠，台灣咖啡協會今天為他舉行返台後記者會。他說，只因民宿客人想喝鮮奶茶，讓他從此沉浸鑽研奶泡及咖啡拉花的樂趣。

2026 WCC世界盃拉花大賽（World Latte ArtChampionship）4月10日至12日在美國聖地牙哥舉行，有來自世界各地33名區域冠軍代表參加，經過連續3天的競賽，從初賽到最激烈的六強決賽，台灣代表選手、37歲的林紹興在世界各區域代表中脫穎而出，獲得冠軍。

林紹興說，這次初賽必須在8分鐘內調製4杯咖啡，他的拉花圖案是浣熊和法國鬥牛犬，其中2杯必須使用燕麥奶，屬於高難度，他還特地用了雕花筆勾勒細節。

決賽則要在10分鐘內調製6杯咖啡，林紹興設計了浣熊、長頸鹿、小熊貓3種圖案，其中長頸鹿很難整隻設計，他只選擇頭和頸部，呈現覓食狀態。

競賽時間掌握非常重要，他練習時都設法控制在時間結束前20秒完成，讓拉花圖案還有機會修改，能獲得冠軍殊榮要感謝教練、贊助商和親友團隊的支持。

林紹興說，今年是他第3次以台灣拉花冠軍代表台灣參加世界盃，前兩次都獲得第3名，如今終於得到夢寐以求的冠軍。

他回憶這次準備的時間只有4個月，在密集備賽時，大約每天上午9時30分開始練習，到下午6時，至少練習100杯，雖然重複做同樣的事，但他的心態是能愈做愈好，因為同樣是用鮮奶做奶泡，但不同的原物料，對拉花品質都有影響，例如牛奶脂肪含量太高，做出的拉花效果可能就會打折扣。

林紹興表示，他投入咖啡業前是在民宿當管家，有一次客人說想喝鮮奶茶，但他當時不會做奶泡，就上YouTube查如何製作奶泡的影片，剛好有拉花影片的推薦，他覺得太神奇，沒想到用鮮奶打出來的奶泡可以做出這麼厲害的拉花，他想親手試試，從此讓他拉花拉上癮，一頭栽進拉花的世界。

林紹興那時每天為自己做2杯拉花拿鐵當練習，放假時再去咖啡店觀摩別人如何拉花並跟著學，愛上拉花2年多後，決定踏入咖啡產業，一路走來已12年，持續抱持著把熱愛的事做到極致。

林紹興說，拉花這件事一直讓他很開心，也會想要不斷做到最好，尤其國際大賽後，評審給他很多正面回饋意見，也有不少國外咖啡師欣賞他設計的拉花圖案，甚至模仿。他發現，若可以透過他的設計，影響到其他咖啡師持續保有熱情，是很棒的一件事，這也讓他想要再努力做下去。

林紹興說，他設計的拉花圖案主要是動物，因為從小與家人去動物園讓他有很深刻的回憶，動物可以帶給人比較溫柔的感受，也成了他設計圖案的構思來源。他發現，無論在台上或店裡，分享製作的動物拉花圖案時，大家都是開心的。

台灣咖啡協會理事長吳怡玲說，台灣喝咖啡的人愈來愈多，拉花拉出賞心悅目的圖案，讓喝咖啡更吸引人，這也是將義式咖啡的極致變成一種藝術，拉花需要的奶泡對選手是一大考驗，包括泡沫的濕度、厚度、黏度、滴漏度，都會影響拉出來的程度。