天氣大變臉！熱到36度後急轉雨彈 全台23日起連3天大雨開炸

氣象署表示，明天台南、屏東仍要留意局部攝氏36度以上高溫；23至25日因鋒面、東北季風及華南雲雨區接力影響，是本周降雨最顯著期間，全台留意陣雨或雷雨，由北而南陸續有較大雨勢發生。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，明天天氣大致上是晴到多雲，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有零星短暫陣雨，午後各山區及嘉義以南地區有局部短暫陣雨；22日持續悶熱，但環境轉偏東南風至南風，午後雷陣雨範圍轉為中部以北、宜花地區及各山區。

劉沛滕表示，23至25日是未來一周降雨最顯著期間，幾乎全台有雨；23、24日鋒面逐漸通過及東北季風增強，中部以北地區轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

劉沛滕指出，25日鋒面離開，但東北季風持續影響及華南雲雨區移入，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生，其他地區為局部短暫陣雨。

劉沛滕提到，26日東北季風減弱，天氣逐漸穩定，各地恢復為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，劉沛滕說，明天北部高溫約27至30度、中南部約31、32度，其中台南、屏東地區仍要留意局部36度以上高溫；24、25日東北季風增強、影響期間，北部高溫略降為24、25度，中南部約28、29度；26日東北季風減弱，西半部高溫可望回升至29到31度。低溫部分，各地變化不大，約20至22度。

劉沛滕提醒，明天清晨、22及23日全天在馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度；明天基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海地區也要注意長浪。