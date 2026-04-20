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鄭立彬指揮NSO 冰雪奇緣動畫交響音樂會北流登場
由鄭立彬指揮NSO國家交響樂團、神秘失控人聲樂團參與演唱，「冰雪奇緣」動畫交響音樂會6月北流登場，透過交響樂、百老匯歌手與影像同步呈現，重溫姊妹情誼與尋找自我的感動。
根據牛耳藝術發布的新聞資料，「冰雪奇緣」動畫交響音樂會的核心主題曲「Let It Go」，響徹多個世代，不但榮獲奧斯卡最佳原創歌曲，也成為當代象徵解放自我、擁抱真實的力量之聲。
其他歌曲包括充滿純真期盼的「Do You Want toBuild a Snowman?」，與溫暖動人的「For the First Timein Forever」，都已化作跨世代的共同記憶。
音樂會邀請演出百老匯音樂劇「阿拉丁」茉莉公主與「女巫前傳」艾法芭的德古茲曼（LissadeGuzman），擔綱演出艾莎，將為觀眾帶來女王風範、爆發力十足的高音；多次訪台的基恩（MorganKeene），將以歌聲演繹安娜；漢斯與阿克（Hans &Kristoff）則由百老匯音樂劇「阿拉丁」主角迪奇（Jacob Dickey）演繹。
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