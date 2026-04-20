洗腎不等於失去自由 他扛「40公斤透析用品」赴加拿大遠征極光

洗腎不等於失去自由，亞東醫院病友陳先生年初一個人扛著40公斤的透析用品，遠赴零下30度的加拿大追極光，他飛越9100公里、歷經「12+3 小時」的長途飛行，在攝氏負30度的黃刀鎮看見了夢想中的極光，他用自身經歷告訴大家：「洗腎不是要改變你的生活，而是讓你的生活不被改變 。」

亞東醫院今天舉辦「極光之約：跨越腎限，逐夢北國」記者會，陳先生在分享這份「不被疾病定義」的生活態度，亞東醫院也展現如何以醫病共享決策結合數位智能照護，協助病友維持生活品質，即使必須洗腎，依然可自由追夢，更呼應健保署推動「以家為中心的居家透析」政策。

陳先生表示，此次極光之旅，他善用專屬「加熱箱」維持藥水溫度克服極地低溫，為了配合追極光，他將透析融入日夜顛倒的作息，睡到中午12 點起床換液、晚上 7 點進行第二次換液，半夜一 點看完極光後再完成最後一次換液，讓飯店化身臨時洗腎室。

陳先生同時每天將血壓等數據上傳至「亞東愛健康」系統，讓醫療團隊跨國即時監控生理數據，成為他出國最堅實後盾 。陳先生用自身行動證明，只要積極面對、選對方法並做好準備，「下一個出國的人就是你 !」。

除了病友與醫療團隊合作，政策也持續提供支持。健保署長陳亮妤指出，健保署積極推動腎病早篩早治，並於去年推出「居家透析白皮書」，挹注4.3億元預算，致力提升居家透析病友的醫療品質與生活彈性，目標要將居家透析比率由7%提高至18%。

陳先生自國小確診慢性腎臟病，長年規律追蹤仍無法避免腎功能衰退，29歲時洗腎。身為物理治療師且熱愛旅遊的他，為兼顧工作與生活品質，選擇腹膜透析。他曾接受腎臟移植成功後，但2021年因移植腎功能衰退，再度面臨洗腎挑戰。面對人生第二次重大轉折，他仍選擇腹膜透析，延續原有的生活節奏。

亞東醫院腎臟內科主任楊如燁表示，洗腎就像為身體找一位「代班清潔工」，協助腎臟執行排毒功能，關鍵在於選擇最符合病人生活型態的治療方式。血液透析可定點定時，固定時間至醫療院所，適合可配合排班者；腹膜透析可於居家自行操作，具高度彈性，適合維持工作或旅遊需求者。

亞東醫院腎臟內科醫師徐愷翔說明，腹膜透析有助於維持心血管穩定，並提升生活品質。透過連續性可攜式腹膜透析（CAPD）與全自動腹膜透析（APD）等模式，讓治療更能融入日常生活。

亞東醫院透過醫病共享決策，找出最適合的透析模式。楊如燁指出，院方導入病人決策輔助工具（PDA），將單向醫囑轉為雙向討論，協助病人選擇。另外，亞東護理團隊開發視覺化教具「出奇治腎」及防護圍裙「添衣無縫」，將無菌操作流程標準化，提升病友操作安全性，獲全國護理創新競賽肯定。

亞東院長邱冠明表示，亞東醫院透過完善的醫療支持系統與衛教機制，打造以病人為中心的居家透析照護模式，不僅提升治療彈性與生活品質，也有助於降低醫療資源集中與長期照護壓力。亞東副院長彭渝森也分享，亞東醫院居家腹膜透析占比已達18%，是全國平均的兩倍以上，也達成「台灣透析白皮書」所訂2035年18%政策目標。

陳先生扛著40公斤的透析用品至加拿大追極光，每天將血壓等數據上傳至「亞東愛健康」系統，讓醫療團隊跨國即時監控生理數據，成為他最堅實的後盾 。圖／亞東醫院提供

亞東醫院病友陳先生扛著40公斤的透析用品遠赴零下30度的加拿大追極光 。圖／亞東醫院提供

腎友陳先生分享帶40公斤透析液赴海外追極光等旅程，以自身經驗展現腹膜透析讓生活與旅行兼顧的彈性。圖／亞東醫院提供

亞東腹膜透析護理師簡欣平示範「出奇治腎」透析教學模型，將居家透析流程具象化，協助病友反覆練習，降低感染疑慮並提升在家操作信心。圖／亞東醫院提供