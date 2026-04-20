快訊

中市警分局長試噴辣椒水…柯文哲遭波及說話了 民眾黨質疑：逾24小時才承認

畫面曝光！中共航母遼寧號今通過台灣海峽 甲板可見8架殲15、3架直升機

還沒結束！日本7.5強震引海嘯 氣象廳警告恐有更大波海嘯來襲

聽新聞
0:00 / 0:00

洗腎不等於失去自由 他扛「40公斤透析用品」赴加拿大遠征極光

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
洗腎不等於失去自由，亞東醫院病友陳先生用自身經歷告訴大家：「洗腎不是要改變你的生活，而是讓你的生活不被改變 。」圖／亞東醫院提供
洗腎不等於失去自由，亞東醫院病友陳先生用自身經歷告訴大家：「洗腎不是要改變你的生活，而是讓你的生活不被改變 。」圖／亞東醫院提供

洗腎不等於失去自由，亞東醫院病友陳先生年初一個人扛著40公斤的透析用品，遠赴零下30度的加拿大極光，他飛越9100公里、歷經「12+3 小時」的長途飛行，在攝氏負30度的黃刀鎮看見了夢想中的極光，他用自身經歷告訴大家：「洗腎不是要改變你的生活，而是讓你的生活不被改變 。」

亞東醫院今天舉辦「極光之約：跨越腎限，逐夢北國」記者會，陳先生在分享這份「不被疾病定義」的生活態度，亞東醫院也展現如何以醫病共享決策結合數位智能照護，協助病友維持生活品質，即使必須洗腎，依然可自由追夢，更呼應健保署推動「以家為中心的居家透析」政策。

陳先生表示，此次極光之旅，他善用專屬「加熱箱」維持藥水溫度克服極地低溫，為了配合追極光，他將透析融入日夜顛倒的作息，睡到中午12 點起床換液、晚上 7 點進行第二次換液，半夜一 點看完極光後再完成最後一次換液，讓飯店化身臨時洗腎室。

陳先生同時每天將血壓等數據上傳至「亞東愛健康」系統，讓醫療團隊跨國即時監控生理數據，成為他出國最堅實後盾 。陳先生用自身行動證明，只要積極面對、選對方法並做好準備，「下一個出國的人就是你 !」。

除了病友與醫療團隊合作，政策也持續提供支持。健保署長陳亮妤指出，健保署積極推動腎病早篩早治，並於去年推出「居家透析白皮書」，挹注4.3億元預算，致力提升居家透析病友的醫療品質與生活彈性，目標要將居家透析比率由7%提高至18%。

陳先生自國小確診慢性腎臟病，長年規律追蹤仍無法避免腎功能衰退，29歲時洗腎。身為物理治療師且熱愛旅遊的他，為兼顧工作與生活品質，選擇腹膜透析。他曾接受腎臟移植成功後，但2021年因移植腎功能衰退，再度面臨洗腎挑戰。面對人生第二次重大轉折，他仍選擇腹膜透析，延續原有的生活節奏。

亞東醫院腎臟內科主任楊如燁表示，洗腎就像為身體找一位「代班清潔工」，協助腎臟執行排毒功能，關鍵在於選擇最符合病人生活型態的治療方式。血液透析可定點定時，固定時間至醫療院所，適合可配合排班者；腹膜透析可於居家自行操作，具高度彈性，適合維持工作或旅遊需求者。

亞東醫院腎臟內科醫師徐愷翔說明，腹膜透析有助於維持心血管穩定，並提升生活品質。透過連續性可攜式腹膜透析（CAPD）與全自動腹膜透析（APD）等模式，讓治療更能融入日常生活。

亞東醫院透過醫病共享決策，找出最適合的透析模式。楊如燁指出，院方導入病人決策輔助工具（PDA），將單向醫囑轉為雙向討論，協助病人選擇。另外，亞東護理團隊開發視覺化教具「出奇治腎」及防護圍裙「添衣無縫」，將無菌操作流程標準化，提升病友操作安全性，獲全國護理創新競賽肯定。

亞東院長邱冠明表示，亞東醫院透過完善的醫療支持系統與衛教機制，打造以病人為中心的居家透析照護模式，不僅提升治療彈性與生活品質，也有助於降低醫療資源集中與長期照護壓力。亞東副院長彭渝森也分享，亞東醫院居家腹膜透析占比已達18%，是全國平均的兩倍以上，也達成「台灣透析白皮書」所訂2035年18%政策目標。

陳先生扛著40公斤的透析用品至加拿大追極光，每天將血壓等數據上傳至「亞東愛健康」系統，讓醫療團隊跨國即時監控生理數據，成為他最堅實的後盾 。圖／亞東醫院提供
陳先生扛著40公斤的透析用品至加拿大追極光，每天將血壓等數據上傳至「亞東愛健康」系統，讓醫療團隊跨國即時監控生理數據，成為他最堅實的後盾 。圖／亞東醫院提供

亞東醫院病友陳先生扛著40公斤的透析用品遠赴零下30度的加拿大追極光 。圖／亞東醫院提供
亞東醫院病友陳先生扛著40公斤的透析用品遠赴零下30度的加拿大追極光 。圖／亞東醫院提供

腎友陳先生分享帶40公斤透析液赴海外追極光等旅程，以自身經驗展現腹膜透析讓生活與旅行兼顧的彈性。圖／亞東醫院提供
腎友陳先生分享帶40公斤透析液赴海外追極光等旅程，以自身經驗展現腹膜透析讓生活與旅行兼顧的彈性。圖／亞東醫院提供

亞東腹膜透析護理師簡欣平示範「出奇治腎」透析教學模型，將居家透析流程具象化，協助病友反覆練習，降低感染疑慮並提升在家操作信心。圖／亞東醫院提供
亞東腹膜透析護理師簡欣平示範「出奇治腎」透析教學模型，將居家透析流程具象化，協助病友反覆練習，降低感染疑慮並提升在家操作信心。圖／亞東醫院提供

亞東醫院今天舉辦「極光之約：跨越腎限，逐夢北國」記者會，病友陳先生（左三）分享腹膜透析讓他可出國旅遊驗，健保署長陳亮妤（中）、院長邱冠明（左六）、副院長彭渝森（右六）共同參與。圖／亞東醫院提供
亞東醫院今天舉辦「極光之約：跨越腎限，逐夢北國」記者會，病友陳先生（左三）分享腹膜透析讓他可出國旅遊驗，健保署長陳亮妤（中）、院長邱冠明（左六）、副院長彭渝森（右六）共同參與。圖／亞東醫院提供

洗腎 極光 加拿大 亞東醫院

延伸閱讀

泡泡尿年輕化！26歲女腳踝腫喝紅豆水 竟罹「狼瘡性腎炎」需洗腎

怕影響生育不敢做 升級版水蒸氣消融手術助5旬男擺脫尿管纏身

相關新聞

泡泡尿年輕化！26歲女腳踝腫喝紅豆水 竟罹「狼瘡性腎炎」需洗腎

26歲的年輕女性經常加班、熬夜，半年前穿高跟鞋時現腳踝有點腫，早上起床的尿液泡泡特別多。她以為是壓力大、水喝太少，買紅豆水消水腫，繼續繁忙日常。某天突然喘不過氣，送至急診發現已是尿毒症，肌酸酐值（Creatinine）飆升到8.0，腎臟已經萎縮硬化，每周必須洗腎12小時。

太台了！藍白拖＋水管登上達人秀還放煙火 街頭藝人炸翻全場逆轉晉級

來自台灣的街頭藝人「水管阿民」在《Britain's Got Talent》表演融合火焰與特技，雖遭評審質疑，但最終逆轉晉級。其獨特表演展現了台灣文化，成功引起網路熱議。

QA整理包／高鐵延伸屏東！落腳何處？路線圖、通車時間表一次看

台灣高鐵延伸屏東計畫正式啟動，預計2039年完工，路線全長26.2公里，起點自高鐵左營站延至屏東六塊厝，將提升南台灣交通效率及經濟連結，及便利屏東地區民眾出行。

沖繩悠遊卡掰掰？ 悠遊卡公司曝現況：利用PayPay來台談互惠

悠遊卡公司今赴北市議會說明工作報告，其中境外電子支付部分，北市議員張斯綱問及悠遊卡在日本沖繩使用現況？悠遊卡公司說明，沖繩不再額外宣傳，但仍可以使用，目前參加財金資訊公司的TWQR，透過四月PayPay在台上路後談互惠，日後在日本也能使用悠遊付。

減脂期應酬怎麼辦？專家點名「高熱量酒單」 飲酒前多吃1物不怕胖

許多減脂族群視酒精為大敵，畢竟1克酒精的熱量就高達7大卡，幾乎直逼油脂的熱量。不過，營養師珊珊發文分享，生活中的儀式感與社交連結仍相當重要，只要學會當個聰明的「酒精管理大師」，掌握4大重點方向，減脂期一樣能安心小酌不發胖。

日本青森規模7.4地震 氣象署：嚴密監視海嘯後續影響

中央氣象署今天下午4時4分發布海嘯消息，日本本州島東岸外海發生規模7.4地震，太平洋海嘯警報中心研判可能在太平洋地區引發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。