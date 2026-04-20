快步爬樓梯也算！研究：每天5分鐘高強度活動 顧心血管降低30%死亡風險

沒時間運動？每周要達到150分鐘的中強度運動、或日行一萬步的目標讓人壓力倍增！聯欣診所院長顏佐樺表示，近年運動醫學研究提出了「劇烈間歇性生活體能活動」（Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity, VILPA），利用每日5分鐘的高強度活動，也能降低心血管風險。

顏佐樺指出，規律運動好處多，但診間常聽見民眾反映：「我真的沒有時間運動。」有些人因為無法達成每周累積時間的標準，乾脆放棄所有體能活動，變成久坐不動的惡性循環，進而導致慢性病、肥胖與體能快速退化。

近年的運動醫學研究，證實即使沒有規律運動習慣，只要在日常生活中加入短暫但強度較高的活動，仍可能帶來健康效益。例如快步爬樓梯、趕公車、搬重物或加快做家事的節奏。這類活動雖然時間短、看似零碎，但只要強度夠，達到喘、流汗的程度，比長時間的輕度運動更佳。

這項研究，團隊分析了來自英國生物樣本庫（UK Biobank）的大規模數據，追蹤近7年，超過2萬5000名、平均約61.8歲且沒有運動習慣的族群，利用腕帶式感應器精準記錄他們日常生活的結果。每日僅進行3次VILPA，累積約5分鐘的時間，死亡與癌症死亡風險可降低約26%至30%。

對於沒有運動習慣的人來說，「爆發式微運動」帶來的健康效益與專門去健身房運動者不相上下。每日僅3、4分鐘的劇烈活動就能降低17%至18%的癌症風險，其機轉可能與運動產生的抗發炎效應有關。只要利用零碎時間累積的短暫活動，強度足夠仍能對身體產生實質影響，甚至延緩高齡化。

顏佐樺表示，這項研究改變了大眾對運動的認知，體能活動不一定要刻意在健身房進行，也不一定要持續很長的時間。運動關鍵不在時間，而在是否達到強度，這樣的運動方式也能減少常因忙碌而「三天打魚、兩天曬網」的惰性。

顏佐樺說，多善用生活碎片時間快步爬樓梯、短時間開合跳，嘗試將心率提高。每日僅需進行3至4次這類劇烈活動，總計約5分鐘，就能顯著調降整體死亡風險與心血管疾病風險。快步走時嘗試達到微熱微喘、心跳加速的狀態，對於患有慢性關節疼痛或長期久坐者，從每日幾次的微爆發活動開始。