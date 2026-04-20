減脂期應酬怎麼辦？專家點名「高熱量酒單」 飲酒前多吃1物不怕胖

許多減脂族群視酒精為大敵，畢竟1克酒精的熱量就高達7大卡，幾乎直逼油脂的熱量。不過，營養師珊珊發文分享，生活中的儀式感與社交連結仍相當重要，只要學會當個聰明的「酒精管理大師」，掌握4大重點方向，減脂期一樣能安心小酌不發胖。

營養師珊珊在臉書粉專強調，減重不需要完全戒酒逼死自己，關鍵在於「如何喝」以及「搭配什麼吃」。她整理出以下4個實用的實戰守則：

關鍵一：留意酒類熱量等級

高熱量的地雷區包含含糖調酒、高粱及威士忌等烈酒；白酒與紅酒則落在中熱量區間；若想降低負擔，可優先選擇原味氣泡酒或啤酒這類低熱量酒品，但仍須嚴格控管飲用份量，以免積少成多。

關鍵二：拒絕空腹，飲酒前先墊胃

空腹喝酒不僅容易醉，也會加速身體吸收。建議在赴約前，先攝取富含蛋白質的食物來墊墊胃，例如吃一顆水煮蛋，或是喝一杯無糖豆漿、鮮奶，藉此保護胃壁並延緩酒精吸收。

關鍵三：善用無糖飲品稀釋濃度

由於酒精熱量極高，為了減少實際攝取到的酒精量，可以在酒中加入大量的冰塊、無糖氣泡水或其他無糖茶飲進行稀釋。這樣不僅能拉長飲酒時間、滿足微醺感，也能大幅降低熱量攝取。

關鍵四：聰明挑選下酒菜

點餐時務必避開「糖醋類」、「勾芡類」以及「油炸物」三大熱量地雷。建議改選富含蛋白質的烤肉串、毛豆，或是涼拌海帶、海蜇皮、小黃瓜等清爽的涼拌小菜，才能將身體的負擔降到最低。

除了上述的4個小撇步，她也貼心提醒，開心小酌的隔天，一定要記得「多喝水」！大量補充水分不僅能幫助身體加速代謝體內的酒精，還能有效消除前一晚累積的水腫，讓體態迅速恢復在線狀態。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康