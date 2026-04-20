快訊

中市警分局長試噴辣椒水…柯文哲遭波及說話了 民眾黨質疑：逾24小時才承認

畫面曝光！中共航母遼寧號今通過台灣海峽 甲板可見8架殲15、3架直升機

還沒結束！日本7.5強震引海嘯 氣象廳警告恐有更大波海嘯來襲

聽新聞
0:00 / 0:00

減脂期應酬怎麼辦？專家點名「高熱量酒單」 飲酒前多吃1物不怕胖

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師建議，飲酒前可先吃顆蛋或喝杯豆漿墊胃，並利用氣泡水稀釋酒精濃度，就能大幅降低熱量負擔。示意圖／Ingimage
營養師建議，飲酒前可先吃顆蛋或喝杯豆漿墊胃，並利用氣泡水稀釋酒精濃度，就能大幅降低熱量負擔。示意圖／Ingimage

許多減脂族群視酒精為大敵，畢竟1克酒精的熱量就高達7大卡，幾乎直逼油脂的熱量。不過，營養師珊珊發文分享，生活中的儀式感與社交連結仍相當重要，只要學會當個聰明的「酒精管理大師」，掌握4大重點方向，減脂期一樣能安心小酌不發胖。

營養師珊珊在臉書粉專強調，減重不需要完全戒酒逼死自己，關鍵在於「如何喝」以及「搭配什麼吃」。她整理出以下4個實用的實戰守則：

關鍵一：留意酒類熱量等級

高熱量的地雷區包含含糖調酒、高粱及威士忌等烈酒；白酒與紅酒則落在中熱量區間；若想降低負擔，可優先選擇原味氣泡酒或啤酒這類低熱量酒品，但仍須嚴格控管飲用份量，以免積少成多。

關鍵二：拒絕空腹，飲酒前先墊胃

空腹喝酒不僅容易醉，也會加速身體吸收。建議在赴約前，先攝取富含蛋白質的食物來墊墊胃，例如吃一顆水煮蛋，或是喝一杯無糖豆漿、鮮奶，藉此保護胃壁並延緩酒精吸收。

關鍵三：善用無糖飲品稀釋濃度

由於酒精熱量極高，為了減少實際攝取到的酒精量，可以在酒中加入大量的冰塊、無糖氣泡水或其他無糖茶飲進行稀釋。這樣不僅能拉長飲酒時間、滿足微醺感，也能大幅降低熱量攝取。

關鍵四：聰明挑選下酒菜

點餐時務必避開「糖醋類」、「勾芡類」以及「油炸物」三大熱量地雷。建議改選富含蛋白質的烤肉串、毛豆，或是涼拌海帶、海蜇皮、小黃瓜等清爽的涼拌小菜，才能將身體的負擔降到最低。

除了上述的4個小撇步，她也貼心提醒，開心小酌的隔天，一定要記得「多喝水」！大量補充水分不僅能幫助身體加速代謝體內的酒精，還能有效消除前一晚累積的水腫，讓體態迅速恢復在線狀態。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 威士忌 調酒 減肥 營養師 脂肪 蛋白質

延伸閱讀

運動後吃什麼？增肌減脂選快吸收蛋白質

氣炸鍋真的更健康？小心少油陷阱 專家警告勿超過120度小心致癌

相關新聞

泡泡尿年輕化！26歲女腳踝腫喝紅豆水 竟罹「狼瘡性腎炎」需洗腎

26歲的年輕女性經常加班、熬夜，半年前穿高跟鞋時現腳踝有點腫，早上起床的尿液泡泡特別多。她以為是壓力大、水喝太少，買紅豆水消水腫，繼續繁忙日常。某天突然喘不過氣，送至急診發現已是尿毒症，肌酸酐值（Creatinine）飆升到8.0，腎臟已經萎縮硬化，每周必須洗腎12小時。

太台了！藍白拖＋水管登上達人秀還放煙火 街頭藝人炸翻全場逆轉晉級

來自台灣的街頭藝人「水管阿民」在《Britain's Got Talent》表演融合火焰與特技，雖遭評審質疑，但最終逆轉晉級。其獨特表演展現了台灣文化，成功引起網路熱議。

QA整理包／高鐵延伸屏東！落腳何處？路線圖、通車時間表一次看

台灣高鐵延伸屏東計畫正式啟動，預計2039年完工，路線全長26.2公里，起點自高鐵左營站延至屏東六塊厝，將提升南台灣交通效率及經濟連結，及便利屏東地區民眾出行。

沖繩悠遊卡掰掰？ 悠遊卡公司曝現況：利用PayPay來台談互惠

悠遊卡公司今赴北市議會說明工作報告，其中境外電子支付部分，北市議員張斯綱問及悠遊卡在日本沖繩使用現況？悠遊卡公司說明，沖繩不再額外宣傳，但仍可以使用，目前參加財金資訊公司的TWQR，透過四月PayPay在台上路後談互惠，日後在日本也能使用悠遊付。

減脂期應酬怎麼辦？專家點名「高熱量酒單」 飲酒前多吃1物不怕胖

許多減脂族群視酒精為大敵，畢竟1克酒精的熱量就高達7大卡，幾乎直逼油脂的熱量。不過，營養師珊珊發文分享，生活中的儀式感與社交連結仍相當重要，只要學會當個聰明的「酒精管理大師」，掌握4大重點方向，減脂期一樣能安心小酌不發胖。

日本青森規模7.4地震 氣象署：嚴密監視海嘯後續影響

中央氣象署今天下午4時4分發布海嘯消息，日本本州島東岸外海發生規模7.4地震，太平洋海嘯警報中心研判可能在太平洋地區引發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。