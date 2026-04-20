中美館5月下旬擬收費 議員質疑程序未完備：恐衝擊參觀人潮

台中市立美術館開館滿3個月後，規畫自5月下旬起對「特展」實施收費。市議員李天生、張家銨今指出，相關收費標準尚未經議會法規委員會審議即對外公告，程序恐未完備；同時質疑票價訂定依據與收費後對參觀人數的影響，要求文化局說明清楚。

李天生表示，美術館收費標準屬自治規則，雖採「備查制」，但議會仍具審查與修正權限，目前法規委員會尚未開會審議，文化局即逕行公告，程序有瑕疵。他關切，中美館票價將如何訂定，是否有參考其他城市經驗與市場接受度。

李天生指出，台中公立場館過去鮮少採收費機制，此次若推動收費，恐影響民眾參觀意願。他說，若民間申請展出是否須收費、門票收入如何運用，並認為在多數城市美術館採收費的情況下，台中若維持免費反而可成為特色與優勢。

他以新北市美術館為例，指出該館去年4月開幕初期吸引約21萬人次，7月實施收費後，至年底參觀人數降至約3.5萬人，顯示收費可能對人流造成顯著影響，呼籲市府審慎評估。

文化局長陳佳君與中美館館長賴依欣回應，基於「使用者付費」原則，未來僅針對特展收費，一般入館與公共空間仍維持免費。相關收費規定將依程序送議會備查，若為民間申請展覽，須經審議委員會審查通過，且屬申請展性質者不收費。

文化局補充，門票收入將全數繳入公庫，今年編列約1千多萬元門票收入。對於人潮變化，文化局表示，各地文化場館開館初期多有「蜜月期」效應，後續人數出現波動屬常態現象。

李天生強調，市府應兼顧程序正當性與文化政策方向，在推動收費前充分溝通與評估，避免影響市民文化參與權益。