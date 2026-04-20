亦捷客運爆竹縣司機恐集體離職？業者澄清人力與發薪正常

在新竹縣經營多條公路客運的亦捷科際整合（股）公司，驚傳司機將集體離職，導火線疑似業者要砍司機薪水，且沒依法提撥勞退，外傳關西、新埔路線的幾位司機有意離職。對此，亦捷科際回覆，3月份離職的4名司機因通勤距離因素影響與生涯規畫離職，目前司機共27人，維持穩定。新竹區監理所表示，獲悉後立刻進行查證，但獲得業者保證司機和出席一切正常，公司發薪也如常沒問題。

近期有4名司機離職，以致清明連假後，傳出在尖峰時段，至少有2班因找不到司機而脫班，讓固定乘客上學上班遲到，才緊急找來兼職司機補救，近期傳出仍有司機考慮離職中。

亦捷科際未接受媒體採訪，透過新竹區監理所對外發出聲明，指出⽬前司機共27⼈，包括正職司機23⼈、預備駕駛1⼈及兼職（時薪）駕駛3⼈。整體人力配置均依營運需求妥善規畫，並持續進⾏⼈⼒調度與招募，以維持穩定運能。關於3⽉份離職的4名司機，3人是因通勤距離因素影響，另1⼈則是個生涯涯規畫考量。

針對外傳4⽉26⽇可能出現⼤量駕駛離職⼀事，經公司內部查證，並無相關具體事證，駕駛⼈員出勤及任職狀況均屬正常。對於此訊息，公司⼀向審慎看待。為確保人力穩定，亦捷科際已持續強化內部溝通機制，主動關懷 駕駛⼯作狀況，並適時檢視排班及工作條件，做必要的彈性調整，以維持良好勞資關係及營運穩定。

亦捷科際指出，他們的司機薪資結構是由底薪、獎⾦及加班費組成，並依相關法令規定辦理，確保給付合理且具市場競爭⼒。另透過績效獎⾦制度，⿎勵駕駛提升服務品質與行車安全，以兼顧公司營運及員⼯權益。

新竹區監理所下午回應，獲悉此事後立刻進行查證，但獲得業者保證司機和出席一切正常，公司發薪也如常沒問題。至於3月底因4名關西地區司機離職造成的脫班狀況，他們會調查實際缺漏班情形，如果屬實，將依公路法開罰業者，且按次連罰。

新竹縣政府交通處長姜禮仙說，有關公路客運無預期停駛緊急調度，主要由監理所主導，縣府協助配合，倘需縣府所轄市區客運業者支援時，將協助協調業者協助相關人、車資源。車輛部分，會以可協助業者可派車輛為主，縣府市區客運備用人車，會以不影響原市區公車路線服務給以支援。