華山大草坪旁那座消失的車站，藏著一家公司八十年的故事

很少人知道，走進台北華山文創園區西一館前那片大草原，腳下踩的其實是一段台灣的水泥運輸史——那裡曾經是台灣最繁華的華山貨運車站遺址。

而 5 月 3 日（週日），股票代號「1101」(台泥)、台灣第一家上市公司台灣水泥，選擇回到這個當初水泥等物資進入臺北城的地方，推出《築夢文明》沉浸體驗展，紀念自己轉型民營八十週年。這片新舊交疊的場域，是台泥八十年的中繼月台——不是終點，而是下一段旅程的起點。

日治末期至民國五六十年代，華山車站一直是臺北城的貨運咽喉；距離不遠的台北橋頭，則是臺北最知名的人力市場，每日清晨聚集著等待工頭招工的挑夫與苦力。一個個綁腳挑夫，從 DT580、DT650 蒸汽火車上卸下一袋袋來自台泥竹東、高雄、蘇澳廠的水泥；那些沉默的重量，一點一滴澆築出我們今天所熟悉的臺北。

民國五六十年代，台北橋頭曾是知名的人力市場。每日清晨，大批挑夫聚集在此等待工頭招工，隨後前往不遠處的華山車站搬運。 圖／聯合知識庫 報系資料提供

一家水泥公司的返鄉之旅：時間月台與紅磚拱窯

展覽第一站放在戶外的「時間月台」，陳列著當年 DT580 與 DT650 型蒸汽火車模型；緊鄰入口則矗立著一座復刻自台泥高雄廠舊磚窯的紅磚拱窯。當觀眾邁開步伐走進展場時，其實正踏著八十年前那條承載過無數水泥袋的歷史軌道，走入這座城市未曾被好好述說過的一頁。

築夢文明展戶外牆面以「鐘擺」與「時空月台」為視覺核心。透過復刻蒸汽火車與軌道，將這座承載工業記憶的空間，轉化為通往歷史現場的入口。 圖／台灣水泥 提供

從原爆的灰燼裡，長出一家台灣水泥公司

在談這場台泥《築夢文明》沉浸體驗展之前，必須先回到更早的序曲——1945 年 8 月，兩道核爆強光閃過廣島與長崎，一個擴張了半個世紀的軍國主義帝國在蘑菇雲中崩解。原屬日本淺野水泥株式會社的一整套工業遺產，隨著殖民時代的終結落在這座島嶼——散落在高雄、蘇澳、竹東、花蓮的四座老廠，機器銹蝕、窯爐冷卻。1946 年 5 月 1 日，臺灣水泥正式成立，整併這四座廠房。帝國的灰燼，意外成為島嶼重生的原點。

第一代台泥工程師在最艱困的年代曾經感嘆：戰爭期間，這些已經逾齡的機器，因水泥的迫切需要，「既不容許作合理的保養和修繕，又加物資缺乏，補充不易，在勝利的前夕，它們紛紛的癱瘓下來」。後來經當時經營團隊奔走籌措資金，才採購到修復工程所需的設備和器材，讓老窯再度點燃。

淺野水泥高雄工場於 1917 年落成，是台灣首座現代化水泥廠。台泥於 1946 年接手這座具有百年歷史的工業地標，並在戰後廢墟中重燃窯火。 圖／台灣水泥 提供

台灣第一張股票的誕生：耕者有其田與台泥民營化

真正點亮台泥「八十週年」這個時間軸的，是 1954 年政府推動「耕者有其田」土地改革，把世代依附於地主的田產重新分配給佃農；地主們則以四大公營事業（台泥、工礦、農林、台紙）的股票作為補償。一夜之間，無數張泛黃的土地地契被註銷，一種新的東西誕生了：股票。代碼「1101」——台灣證券交易所歷史上第一家上市公司，在現在的中山堂舉行第一次股東大會。土地的權利就此轉化為工業的資本，離開泥土的人，轉身成為推動島嶼現代化的股東。這不只是一家公司的民營化，更是台灣資本市場的起點，也是台泥這次慶祝「八十年」的真正起算點。

1962年證交所開業，台泥總經理辜振甫出任首任董事長。他從水泥工業跨足金融制度建立，著力甚深，一手推動了台灣資本市場的現代化。 圖／聯合知識庫 報系資料提供

1954年，台泥於中山堂舉行民營化首屆股東大會。這家台灣第一家上市公司，開啟了台灣工業與資本市場的歷史新篇章。 圖／台灣水泥 提供

國道、水庫、城市地標——台灣的骨架是水泥拌出來的

如果水泥是城市的骨骼，那麼過去這六、七十年間，台灣絕大部分重要的「骨架」，都出自台泥這家公司。

最具代表性的是國道一號中山高速公路。這條南北縱貫台灣西半部的第一條國道，幾乎整條路都是使用台泥旗下的品牌水泥。此外，松山機場的跑道、日月潭畔的教師會館、彰化大佛、石門水庫壯闊的壩體、亞洲最負盛名的 101 大樓——這些城市地標，都留下了台泥的印記。

1978 年全線通車的「中山高速公路」，是台灣第一條國道，幾乎全採用台泥的水泥與混凝土打造。 圖／聯合知識庫 報系資料提供

圖片中最右方為台泥第一代的水泥產品，包裝上的「品」字商標是台泥早期的企業標識，也象徵對品質的承諾。 圖／台灣水泥 提供

在華山，遇見一座兩千年前的古劇場

台泥能在台灣蓋起這麼多地標，憑的不只是這 80 年的努力——它走的，是一條從兩千年前就已經開始鋪設的路。而這條路，這次也被策展團隊搬進了華山。

《築夢文明》展中最大膽的空間設計，是把義大利西西里島的「陶爾米納古劇場」整座搬進西一館。為什麼選陶爾米納？因為這座劇場本身就是一部地層式的人類建築史：公元前 3 世紀，古希臘人先在此鑿山為階、用大石頭鋪出劇場主體；將近五百年後的公元 2 世紀，古羅馬人接手擴建，才用磚塊與人類最早期的火山灰混凝土增建了拱牆。十九世紀，英國泥水匠阿斯帕亭改良配方，發明了顏色像英國卜特蘭島上石材的「卜特蘭水泥」，也就是今天幾乎所有現代水泥的基礎。

從西西里島的火山灰，到英格蘭的石灰石，再到今天台灣的水泥廠——人類花了兩千年學會製造「水泥」這件事。而在未來邁向百年企業的這條路上，這家從島嶼出發的公司，要讓這個古老材料留下更少的碳足跡。

築夢文明展中，台泥以水泥復刻技術重現《羅塞塔石碑》等古文明法典，對應當代的《巴黎協定》，象徵人類責任的演進。 圖／台灣水泥 提供

一家台灣企業的大航海之路

八十年前，台泥從一場土地改革中誕生，八十年後，它的水泥事業版圖從臺灣延伸到亞、歐、非三大洲，是目前唯一一家從台灣出發、真正走上大航海之路的水泥企業。而這趟航程走得最遠、也最具象徵意義的一站，落在西非——那座位於喀麥隆、全球首座無旋窯水泥廠。

這場展覽最讓人驚訝的物件之一，就是來自與台灣直線距離超過一萬一千八百公里，相當於繞地球四分之一圈的喀麥隆。你可以看見一整排透明玻璃管，裡面分別裝著過去農業生產後被隨意丟棄的副產品可可果殼，如今成了取代煤炭、推動水泥窯燃燒的生質燃料；還有外觀像赭紅色粉末的煅燒黏土，它是台泥關鍵的低碳原料，能大幅取代傳統水泥中高碳排的熟料，讓當地生產的水泥降碳幅度達 40%。

一家公司的八十年，可以走多遠？答案是：從一張用土地換來的股票，走到非洲窯爐裡那把不滅的火。它從這片土地裡來，帶著島嶼的重量出發，走到了世界的另一端。

而故事或許還不止於此。走過八十年，這家公司面臨的下一個挑戰，不再只是如何把水泥做得更好——而是如何讓這個古老行業的運作，不再成為地球的負擔。

而這，或許也回應了「台泥築夢文明展」海報上那三句提問，「水泥，如果不只是築起城市， 它還能如何回應這片土地， 承載我們共同的未來？」

台泥用整整八十年寫下了答案，且未完待續。

2024年台泥歐洲子公司Cimpor於非洲喀麥隆啟用了全球第一個創新低碳製程，利用低碳黏土技術取代傳統高碳排原料，打造「沒有水泥窯」的水泥廠。 圖／台灣水泥 提供

圖／台灣水泥 提供

展覽資訊

台泥邁向80 文明永續與科技的沉浸體驗

• 日期｜2026 年 5 月 3 日（週日）10:00–18:00

• 地點｜華山 1914 文化創意產業園區 西一館（靠近杭州北路）

• 票價｜免費入場

• 相關資訊｜https://campaign.tccgroupholdings.com/tcc80post/tw/