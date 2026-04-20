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泡泡尿年輕化！26歲女腳踝腫喝紅豆水 竟罹「狼瘡性腎炎」需洗腎

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
腎臟科醫師提醒，紅斑性狼瘡不是單純的皮膚病，可導致全身性炎症，尤其是腎臟。圖／123RF
腎臟科醫師提醒，紅斑性狼瘡不是單純的皮膚病，可導致全身性炎症，尤其是腎臟。圖／123RF

26歲的年輕女性經常加班、熬夜，半年前穿高跟鞋時現腳踝有點腫，早上起床的尿液泡泡特別多。她以為是壓力大、水喝太少，買紅豆水消水腫，繼續繁忙日常。某天突然喘不過氣，送至急診發現已是尿毒症，肌酸酐值（Creatinine）飆升到8.0，腎臟已經萎縮硬化，每周必須洗腎12小時。

腎臟科醫師洪永祥指出，這名有健身習慣的女性上班族，在短短幾個月內腎功能掉到剩不到10%，最後必須洗腎，致病原因是紅斑性狼瘡（SLE）嚴重併發症，這也是台灣年輕女性洗腎主因。年輕女性狼瘡患者若未在早期規範治療，進展至末期腎病的風險是常人的15至25倍。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，紅斑性狼瘡不是單純的皮膚病，可導致全身性炎症，損傷腎臟、血液系統、心臟和中樞神經系統。其典型症狀為鼻樑和雙頰出現「蝴蝶狀紅斑」，很多人會以為只是過敏或曬傷，忽略警訊而延誤治療。。

洪永祥提醒，紅斑性狼瘡除了蝴蝶斑，還有幾個常見症狀，包括極度疲倦，怎麼補眠都睡不飽；關節痛，尤其手指及手腕腫痛；髮量明顯變少；口腔潰瘍反覆發作；對陽光特別敏感，一曬就惡化。若是有水腫、高血壓、頻尿、小便困難、尿量減少腰痛等現象時，表示腎臟可能出現問題。

狼瘡性腎炎是免疫系統失控，攻擊腎臟的結果。洪永祥說，當免疫複合體沉積在腎絲球，就會引發發炎，長期下來腎臟結構被破壞，開始出現蛋白尿。很多人對「泡泡尿」沒有警覺，加上腎臟發炎初期沒有其他癢、痛症狀，等到水腫、疲倦，甚至出現尿毒症時，病程已經很嚴重。

統計顯示，女性罹患紅斑性狼瘡是男性的9倍之多，好發年齡為15到45歲，原因與女性荷爾蒙、免疫活性與基因都有關。其治療以「早期診斷、早期治療」為原則，以類固醇、免疫抑制劑、新一代標靶藥物的三重治療組合，降低蛋白尿、穩定腎功能、減少復發。

洪永祥提醒，飲食與營養是避免疾病惡化的關鍵，應採取低鹽（低鈉）飲食，避免水腫與高血壓，減少蛋白尿延緩腎臟衰退的速度。蛋白質適量，避免腎臟負擔過大，另避開加工食品，減少發炎反應。多吃天然食物與蔬果以及正確營養補充，例如魚油，降低發炎反應，改善免疫調節。

洗腎 紅斑性狼瘡

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