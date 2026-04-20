快訊

日本青森規模7.4地震！恐有高3公尺海嘯 當局急籲民眾避難

台新證券又當機！股民崩潰「想買買不到、想賣賣不掉」 網酸：根本在守護持股

治安惡化、歧視移民、生活成本高 中國年輕人不做「美國夢」了

聽新聞
0:00 / 0:00

開演倒數一週！劉珒Kate Liu國家音樂廳4月28日登場

聯合新聞網／ 聯合數位文創
雙人套票88折把握入席時刻。圖／聯合數位文創提供
雙人套票88折把握入席時刻。圖／聯合數位文創提供

隨著演出進入倒數一週，17屆蕭邦鋼琴大賽銅牌及馬祖卡獎得主——劉珒（Kate Liu），將於2026年 4 月 28 日在國家音樂廳舉行獨奏會。雙人套票 88 折限時優惠中，邀請樂迷把握最後購票機會。

劉珒的演奏以音色清澈、層次分明著稱。她擅長透過細緻的觸鍵與踏板控制，使樂句自然流動並展現張力。本次演出，她將以獨特的音樂詮釋，為聽眾帶來一場細膩的聽覺盛宴。

其詮釋亦獲國際鋼琴名家高度肯定。蕭邦國際鋼琴大賽金牌得主暨評審 Garrick Ohlsson 曾於現場聆聽其夜曲演出後表示：「那是我至今聽過最動人的演奏之一。」並形容自己在短短幾個樂句之後，便不再分析技巧，而是完全沉浸於音樂之中，彷彿進入如夢似幻的聆聽狀態。這樣的評價，不僅肯定其聲音掌控的細膩程度，也凸顯其音樂所帶來的深刻感染力。

本場獨奏會以「動靜之間」為主軸，曲目涵蓋蕭邦、舒曼與布拉姆斯的重要作品。從舞曲中細緻的節奏語感，到奏鳴曲厚實而深沉的結構層次，再延伸至浪漫樂派所描繪的詩意與張力，整體節目呈現鋼琴音樂在流動與凝聚之間的多重面貌。

隨著演出進入倒數一週，《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》成為近期樂迷關注焦點。無論是長期關注其演出的鋼琴愛好者，或希望走進音樂廳體驗現場琴鍵魅力的觀眾，皆可在國家音樂廳中，感受琴聲與空間交織出的細膩紋理。雙人套票88折優惠倒數，邀請觀眾把握最後機會入席，共同迎接這場即將展開的鋼琴之夜。購票請洽 udn售票網

延伸閱讀

NSO室內樂攜鋼琴家嚴俊傑 「台美人傳統週」傳鄉音

NSO演繹巴爾托克名曲 荷蘭雙鋼琴名家兄弟檔助陣

光仁中學於全國學生音樂比賽拿下三特優、四優等

新北市美術館開館一周年 「光有回聲」以煙火x無人機雙舞台點亮夜空

相關新聞

泡泡尿年輕化！26歲女腳踝腫喝紅豆水 竟罹「狼瘡性腎炎」需洗腎

26歲的年輕女性經常加班、熬夜，半年前穿高跟鞋時現腳踝有點腫，早上起床的尿液泡泡特別多。她以為是壓力大、水喝太少，買紅豆水消水腫，繼續繁忙日常。某天突然喘不過氣，送至急診發現已是尿毒症，肌酸酐值（Creatinine）飆升到8.0，腎臟已經萎縮硬化，每周必須洗腎12小時。

太台了！藍白拖＋水管登上達人秀還放煙火 街頭藝人炸翻全場逆轉晉級

來自台灣的街頭藝人「水管阿民」在《Britain's Got Talent》表演融合火焰與特技，雖遭評審質疑，但最終逆轉晉級。其獨特表演展現了台灣文化，成功引起網路熱議。

QA整理包／高鐵延伸屏東！落腳何處？路線圖、通車時間表一次看

台灣高鐵延伸屏東計畫正式啟動，預計2039年完工，路線全長26.2公里，起點自高鐵左營站延至屏東六塊厝，將提升南台灣交通效率及經濟連結，及便利屏東地區民眾出行。

沖繩悠遊卡掰掰？ 悠遊卡公司曝現況：利用PayPay來台談互惠

悠遊卡公司今赴北市議會說明工作報告，其中境外電子支付部分，北市議員張斯綱問及悠遊卡在日本沖繩使用現況？悠遊卡公司說明，沖繩不再額外宣傳，但仍可以使用，目前參加財金資訊公司的TWQR，透過四月PayPay在台上路後談互惠，日後在日本也能使用悠遊付。

亦捷客運爆竹縣司機恐集體離職？業者澄清人力與發薪正常

在新竹縣經營多條公路客運的亦捷科際整合（股）公司，驚傳司機將集體離職，導火線疑似業者要砍司機薪水，且沒依法提撥勞退，外傳關西、新埔路線的幾位司機有意離職。對此，亦捷科際回覆，3月份離職的4名司機因通勤距離因素影響與生涯規畫離職，目前司機共27人，維持穩定。新竹區監理所表示，獲悉後立刻進行查證，但獲得業者保證司機和出席一切正常，公司發薪也如常沒問題。

開演倒數一週！劉珒Kate Liu國家音樂廳4月28日登場

隨著演出進入倒數一週，17屆蕭邦鋼琴大賽銅牌及馬祖卡獎得主——劉珒（Kate Liu），將於2026年 4 月 28 日在國家音樂廳舉行獨奏會。雙人套票 88 折限時優惠中，邀請樂迷把握最後購票機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。