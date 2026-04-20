開演倒數一週！劉珒Kate Liu國家音樂廳4月28日登場

隨著演出進入倒數一週，17屆蕭邦鋼琴大賽銅牌及馬祖卡獎得主——劉珒（Kate Liu），將於2026年 4 月 28 日在國家音樂廳舉行獨奏會。雙人套票 88 折限時優惠中，邀請樂迷把握最後購票機會。

劉珒的演奏以音色清澈、層次分明著稱。她擅長透過細緻的觸鍵與踏板控制，使樂句自然流動並展現張力。本次演出，她將以獨特的音樂詮釋，為聽眾帶來一場細膩的聽覺盛宴。

其詮釋亦獲國際鋼琴名家高度肯定。蕭邦國際鋼琴大賽金牌得主暨評審 Garrick Ohlsson 曾於現場聆聽其夜曲演出後表示：「那是我至今聽過最動人的演奏之一。」並形容自己在短短幾個樂句之後，便不再分析技巧，而是完全沉浸於音樂之中，彷彿進入如夢似幻的聆聽狀態。這樣的評價，不僅肯定其聲音掌控的細膩程度，也凸顯其音樂所帶來的深刻感染力。

本場獨奏會以「動靜之間」為主軸，曲目涵蓋蕭邦、舒曼與布拉姆斯的重要作品。從舞曲中細緻的節奏語感，到奏鳴曲厚實而深沉的結構層次，再延伸至浪漫樂派所描繪的詩意與張力，整體節目呈現鋼琴音樂在流動與凝聚之間的多重面貌。