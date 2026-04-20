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18歲竟罹癌三期！醫曝大腸癌年輕化：年輕人平均多拖128天才就醫

聯合新聞網／ 綜合報導
胃腸肝膽科醫師舒敬軒指出近年大腸癌有明顯年輕化趨勢，提醒民眾別再將身體警訊視為小毛病，否則恐延誤治療時機。 示意圖／ingimage
胃腸肝膽科醫師舒敬軒指出近年大腸癌有明顯年輕化趨勢，提醒民眾別再將身體警訊視為小毛病，否則恐延誤治療時機。 示意圖／ingimage

一名18歲少年確診大腸癌第三期，引發關注。胃腸肝膽科醫師舒敬軒在粉專分享案例，指出近年大腸癌有明顯年輕化趨勢，提醒民眾別再將身體警訊視為小毛病，否則恐延誤治療時機。

舒敬軒引述2026年臨床數據指出，年輕患者從出現不適到確診大腸癌，平均比年長者多拖延128天，這段「消失的4個月」往往是病情惡化的關鍵。他分析，許多年輕人容易低估症狀嚴重性，導致就醫時已進入中晚期。

醫師也提醒，血便並不一定只是痔瘡，不少人出現排便帶血時，直覺認為是小問題而未進一步檢查，但實際上大腸癌同樣可能出現血便症狀，若長期忽視，恐讓癌細胞持續在腸道內擴散。

此外，若出現反覆血便超過兩週、長期腹部悶痛，或排便習慣明顯改變，即使初步檢查正常，也建議進一步安排大腸鏡檢查。醫師強調，若合併家族病史或不明原因腹痛，更應提高警覺，及早就醫釐清原因。

美國耶魯癌症中心醫師麥可・切奇也曾指出，50歲以下族群罹患大腸直腸癌比例自1990年代起逐漸上升，其中一項需特別留意的症狀，是糞便變得細長如鉛筆，可能與腫瘤影響腸道通道有關。

麥可・切奇說明，若腫瘤生長於大腸末端或沿腸道內壁發展，可能使排便通道變窄，導致糞便變細。若同時出現血便、慢性腹痛、排便習慣改變或不明原因體重下降等情況，應儘速就醫評估，透過大腸鏡等檢查，有助於早期發現與治療。

大腸癌 醫師 年輕化

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