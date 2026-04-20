「台灣隊」參與溫哥華太陽長跑 盼努力跑進世衛組織

加拿大規模最大的10公里路跑－溫哥華太陽長跑（Vancouver SunRun）今天舉行，溫哥華台僑和辦事處再度組織「台灣隊」參賽，在這項促進社區健康和包容性的大規模賽事中宣傳台灣價值，呼籲加拿大支持台灣加入世界衛生組織（WHO）。

今天陽光明媚，駐溫哥華辦事處員眷、大溫地區僑團包括大溫哥華台灣僑界聯合會、大溫台灣同鄉會、卑詩省台灣商會、海外青年文化大使協會、北一女加拿大校友會、溫哥華台灣大學校友會、北美洲台灣婦女會、Team Taiwan Club和GTMA加拿大全球衛生協會等60餘人共同組成「台灣隊」，一大早於起跑前，在溫哥華市中心拉起 WHO+TAIWAN、Chip in withTaiwan Health for all等大型標語，吸引許多跑友駐足，藉此機會向加國民眾宣揚台灣參與WHO的重要性。

「溫哥華太陽長跑」從1985年舉辦迄今，每年吸引5萬多人參加，是加拿大規模最大的10公里路跑活動。

駐溫哥華辦事處處長劉立欣表示：「台灣隊每年都參與，因為『跑進』世界衛生組織是我們的終極目標，在此倡議健康與包容性的活動上，我們想讓更多人知道台灣在醫藥健康領域對世界做出的貢獻。」

劉立欣舉例稱，台灣在防治C型肝炎方面，2025年診斷率與治療率雙雙超過90%，提前5年達成WHO設定的2030年目標。台灣也致力於建構健康環境，推動「888計畫」（納入80%慢性病患者、80%接受生活指導、80%有效控制血糖、血壓、血脂）。2020年起推動健保遠距醫療計畫，由專科醫師透過視訊與偏鄉醫師協作，涵蓋眼科、耳鼻喉科、皮膚科及心臟科，實現健康平權。台灣已多次分享H6N1、H7N9病毒基因序列，且高端疫苗公司（Medigen）已將技術授權予WHO與聯合國藥物專利池（MPP），對全球病毒檢測工具做出具體貢獻。

近幾年移民加拿大的林國輝首度參加長跑活動，感覺特別好，因為沿途的風景很美，參與的人都很熱情。他對中央社說：「很開心透過這個盛大活動讓更多人看見台灣，WHO是為全世界人民健康生活而設立的組織，應該每個人都有同等權利，所以我希望加拿大能支持台灣加入WHO。」

大溫哥華僑界聯合會主席蔡安惠和18歲的兒子吳昱廷已經是第8年參加活動。身為台裔二代的吳昱廷對中央社說：「每一年跑10公里的路程中，都會有很疲倦的感覺，但我總提醒自己一定要撐下去，千萬不要放棄，果然我每一年都有進步，第一年花費1小時13分鐘跑完全程，今年只花了52分鐘。」

蔡安惠補充說：「就像台灣爭取加入國際組織的路程，雖然艱辛，但很多人集氣努力，總會開花結果。」

GTMA加拿大全球衛生協會會長邱麗蓮對中央社表示：「健康無國界，沒有任何人或任何國家可以被摒除其外，這是加拿大的核心價值，將台灣排除在外，損害了全球防疫網絡的完整性。」

世界衛生大會（WHA）今年將於5月18日在瑞士日內瓦登場，劉立欣呼籲加拿大支持台灣以觀察員身分參與WHA，並全面參與WHO的技術性會議與機制，共同構建更完善的全球衛生網絡。

駐溫哥華辦事處員眷和大溫地區僑團民眾組織「台灣隊」參加溫哥華太陽長跑，這是加拿大規模最大的10公里路跑活動，透過高曝光度活動呼籲加拿大支持台灣加入世界衛生組織（WHO）。中央社