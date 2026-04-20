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「台灣隊」參與溫哥華太陽長跑 盼努力跑進世衛組織

中央社／ 溫哥華19日專電
溫哥華太陽長跑19日舉行，18歲的台裔青年吳昱廷（後排左1）是第8年參加。他表示很開心看到海外青年文化大使協會的多位年輕人也參加路跑活動，大家一起為台灣加油。中央社
溫哥華太陽長跑19日舉行，18歲的台裔青年吳昱廷（後排左1）是第8年參加。他表示很開心看到海外青年文化大使協會的多位年輕人也參加路跑活動，大家一起為台灣加油。中央社

加拿大規模最大的10公里路跑溫哥華太陽長跑（Vancouver SunRun）今天舉行，溫哥華台僑和辦事處再度組織「台灣隊」參賽，在這項促進社區健康和包容性的大規模賽事中宣傳台灣價值，呼籲加拿大支持台灣加入世界衛生組織（WHO）。

今天陽光明媚，駐溫哥華辦事處員眷、大溫地區僑團包括大溫哥華台灣僑界聯合會、大溫台灣同鄉會、卑詩省台灣商會、海外青年文化大使協會、北一女加拿大校友會、溫哥華台灣大學校友會、北美洲台灣婦女會、Team Taiwan Club和GTMA加拿大全球衛生協會等60餘人共同組成「台灣隊」，一大早於起跑前，在溫哥華市中心拉起 WHO+TAIWAN、Chip in withTaiwan Health for all等大型標語，吸引許多跑友駐足，藉此機會向加國民眾宣揚台灣參與WHO的重要性。

「溫哥華太陽長跑」從1985年舉辦迄今，每年吸引5萬多人參加，是加拿大規模最大的10公里路跑活動。

駐溫哥華辦事處處長劉立欣表示：「台灣隊每年都參與，因為『跑進』世界衛生組織是我們的終極目標，在此倡議健康與包容性的活動上，我們想讓更多人知道台灣在醫藥健康領域對世界做出的貢獻。」

劉立欣舉例稱，台灣在防治C型肝炎方面，2025年診斷率與治療率雙雙超過90%，提前5年達成WHO設定的2030年目標。台灣也致力於建構健康環境，推動「888計畫」（納入80%慢性病患者、80%接受生活指導、80%有效控制血糖、血壓、血脂）。2020年起推動健保遠距醫療計畫，由專科醫師透過視訊與偏鄉醫師協作，涵蓋眼科、耳鼻喉科、皮膚科及心臟科，實現健康平權。台灣已多次分享H6N1、H7N9病毒基因序列，且高端疫苗公司（Medigen）已將技術授權予WHO與聯合國藥物專利池（MPP），對全球病毒檢測工具做出具體貢獻。

近幾年移民加拿大的林國輝首度參加長跑活動，感覺特別好，因為沿途的風景很美，參與的人都很熱情。他對中央社說：「很開心透過這個盛大活動讓更多人看見台灣，WHO是為全世界人民健康生活而設立的組織，應該每個人都有同等權利，所以我希望加拿大能支持台灣加入WHO。」

大溫哥華僑界聯合會主席蔡安惠和18歲的兒子吳昱廷已經是第8年參加活動。身為台裔二代的吳昱廷對中央社說：「每一年跑10公里的路程中，都會有很疲倦的感覺，但我總提醒自己一定要撐下去，千萬不要放棄，果然我每一年都有進步，第一年花費1小時13分鐘跑完全程，今年只花了52分鐘。」

蔡安惠補充說：「就像台灣爭取加入國際組織的路程，雖然艱辛，但很多人集氣努力，總會開花結果。」

GTMA加拿大全球衛生協會會長邱麗蓮對中央社表示：「健康無國界，沒有任何人或任何國家可以被摒除其外，這是加拿大的核心價值，將台灣排除在外，損害了全球防疫網絡的完整性。」

世界衛生大會（WHA）今年將於5月18日在瑞士日內瓦登場，劉立欣呼籲加拿大支持台灣以觀察員身分參與WHA，並全面參與WHO的技術性會議與機制，共同構建更完善的全球衛生網絡。

駐溫哥華辦事處員眷和大溫地區僑團民眾組織「台灣隊」參加溫哥華太陽長跑，這是加拿大規模最大的10公里路跑活動，透過高曝光度活動呼籲加拿大支持台灣加入世界衛生組織（WHO）。中央社
駐溫哥華辦事處員眷和大溫地區僑團民眾組織「台灣隊」參加溫哥華太陽長跑，這是加拿大規模最大的10公里路跑活動，透過高曝光度活動呼籲加拿大支持台灣加入世界衛生組織（WHO）。中央社

台僑林國輝和李佳蓉夫婦手拿國旗參加溫哥華太陽長跑活動，並表示WHO是為全世界人民健康生活而設立的組織，理應讓台灣加入。中央社
台僑林國輝和李佳蓉夫婦手拿國旗參加溫哥華太陽長跑活動，並表示WHO是為全世界人民健康生活而設立的組織，理應讓台灣加入。中央社

WHO 台灣隊 路跑 溫哥華 加拿大

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