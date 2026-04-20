台電擬重啟麥寮煤電 環團行動劇批「帶血髒電」

因應中東戰事，台電擬短期調度台塑麥寮電廠燃煤機組發電3個月，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體今上午在立法院召開「商官不知燃煤恨 隔江猶唱淨煤花」記者會，中南部煤電災民今也一同北上，喊話經濟部長龔明鑫，促台電與麥寮電廠停止簽訂購售電新約，否則不排除行動升級，更痛批麥電是帶血的髒電。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，中東戰爭引發全球能源危機，是1973年石油危機以來最大的一次，伊朗封鎖荷姆茲海峽50多天以來，卓內閣雖9度召開中東情勢因應會議，但卓內閣不思帶領全民做好節能等、加速能源獨立，只會用重啟麥電、減中火等分化國人，如果麥寮燃煤復辟，中彰投雲嘉在內的縣市，發電總用煤量將超過全國7成，雲林煤都發電總用煤量也將超過中火8成，如果台電自證迄今至6月中旬都供電充裕，為何還要在5月密室重啟麥寮煤電殺人？

南投縣健康空氣行動聯盟發起人林翠蘭說，懇請政府不要在關掉麥電才短短幾個月，就以一個戰爭的理由這麼快的要再重啟麥電燃煤，還說會同時降中火煤電，總量不會超過去年，那為何還要重啟麥電？

六輕汙染傷害聯合求償自救會長黃源河表示，自從六輕來了之後，看到很多在地居民因癌症過世， 麥寮煤電重啟是非常糟糕的政策，當全世界都在改善燃煤嚴重汙染下，台灣卻還要走倚賴煤電回頭路，讓在地人非常不能接受。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文指出，關於麥寮煤電重啟，政府沒有一個明確的重啟標準，也沒有公布全國接下來3個月的發電、用電數據，一方面說燃氣絕對可以穩定供電，另一方面又重啟高汙染的煤電廠，完全沒有任何說服人民的過程，這是對民意的霸凌，這不正好說明了政府口中的穩定供電，根本是心虛的謊言。