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台電擬重啟麥寮煤電 環團行動劇批「帶血髒電」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體上午在立法院舉行「商官不知燃煤恨 隔江猶唱淨煤花？！」記者會，現場抗議人士將血手印與紅雞蛋蓋印在電能購買契約上嘲諷煤電是用人民的健康換來的。記者陳正興／攝影
台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體上午在立法院舉行「商官不知燃煤恨 隔江猶唱淨煤花？！」記者會，現場抗議人士將血手印與紅雞蛋蓋印在電能購買契約上嘲諷煤電是用人民的健康換來的。記者陳正興／攝影

因應中東戰事，台電擬短期調度台塑麥寮電廠燃煤機組發電3個月，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體今上午在立法院召開「商官不知燃煤恨 隔江猶唱淨煤花」記者會，中南部煤電災民今也一同北上，喊話經濟部長龔明鑫，促台電與麥寮電廠停止簽訂購售電新約，否則不排除行動升級，更痛批麥電是帶血的髒電。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，中東戰爭引發全球能源危機，是1973年石油危機以來最大的一次，伊朗封鎖荷姆茲海峽50多天以來，卓內閣雖9度召開中東情勢因應會議，但卓內閣不思帶領全民做好節能等、加速能源獨立，只會用重啟麥電、減中火等分化國人，如果麥寮燃煤復辟，中彰投雲嘉在內的縣市，發電總用煤量將超過全國7成，雲林煤都發電總用煤量也將超過中火8成，如果台電自證迄今至6月中旬都供電充裕，為何還要在5月密室重啟麥寮煤電殺人？

南投縣健康空氣行動聯盟發起人林翠蘭說，懇請政府不要在關掉麥電才短短幾個月，就以一個戰爭的理由這麼快的要再重啟麥電燃煤，還說會同時降中火煤電，總量不會超過去年，那為何還要重啟麥電？

六輕汙染傷害聯合求償自救會長黃源河表示，自從六輕來了之後，看到很多在地居民因癌症過世， 麥寮煤電重啟是非常糟糕的政策，當全世界都在改善燃煤嚴重汙染下，台灣卻還要走倚賴煤電回頭路，讓在地人非常不能接受。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文指出，關於麥寮煤電重啟，政府沒有一個明確的重啟標準，也沒有公布全國接下來3個月的發電、用電數據，一方面說燃氣絕對可以穩定供電，另一方面又重啟高汙染的煤電廠，完全沒有任何說服人民的過程，這是對民意的霸凌，這不正好說明了政府口中的穩定供電，根本是心虛的謊言。

經濟部長 伊朗 台電 中東 麥寮 燃煤機組 環團

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