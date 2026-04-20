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沖繩悠遊卡掰掰？ 悠遊卡公司曝現況：利用PayPay來台談互惠

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
在日本市占率超過六成、用戶數突破7千萬的行動支付龍頭PayPay將率先導入7-ELEVEN。圖／統一超商提供
在日本市占率超過六成、用戶數突破7千萬的行動支付龍頭PayPay將率先導入7-ELEVEN。圖／統一超商提供

悠遊卡公司今赴北市議會說明工作報告，其中境外電子支付部分，北市議員張斯綱問及悠遊卡在日本沖繩使用現況？悠遊卡公司說明，沖繩不再額外宣傳，但仍可以使用，目前參加財金資訊公司的TWQR，透過4月PayPay在台上路後談互惠，日後在日本也能使用悠遊付

總經理陳國君表示，悠遊付拓展境外支付版圖，加入台灣財金資訊公司主導的電子支付國家隊，順利在去年12月運用在韓國。首波合作通路超過36萬據點，涵蓋台灣旅客最常消費的便利商店、免稅店使用。

另外，他說，日本部分，由於先提供外國人來台使用國內支付工具交易談完合作，亦即PayPay將來台，另外新加坡在地行動支付也於第三季將來台，因此，之後就會由財金資訊公司向日本、新加坡談合作，讓悠遊付等電子支付到該地也能使用。

不過，北市議員張斯綱問到，有關悠遊卡曾在日本沖繩推行使用悠遊卡行動支付，目前使用現況及未來後續計畫。

悠遊卡公司董事長林志盈說明，當初沖繩是與琉球商銀談合作，希望能使用在沖繩單軌電車、便利商店使用悠遊卡，親自拜訪後，由於設備需要建置經費，因此沒有談成。在國際通商家部分，負責收單的琉球商銀在機台上沒有整合，所以台灣民眾以悠遊卡付費時，又多了和店員溝通使用「悠遊卡」的時間成本。

他說，目前沖繩的悠遊卡還是能夠使用，包含水族館及觀光景點，但是在商家部分，就不會額外宣傳，「還是可以使用，但可能會慢慢變少，這部分是收單方的琉球商銀負擔較重。」

不過，林志盈也說，日本PayPay和新加坡的電子支付來台後，勢必會談到互惠部分，也與財金資訊公司關注日星合作進度，屆時不論是沖繩或日本本島，都能夠以掃碼悠遊付付款。

韓國 北市 日本 悠遊付 沖繩 電子支付 悠遊卡

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